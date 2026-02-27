Sportoviště, která nepřežila po minulých hrách v Itálii. Potká totéž Milán a Cortinu?

Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy sportovci odjedou? Právě další osud olympijských staveb je dlouhodobě diskutovaným tématem. Itálie letos po dvaceti letech znovu hostila zimní hry, přesto ne všechny areály vybudované pro olympiádu v roce 2006 v Turíně našly využití. Některé chátrají, jiné jsou v havarijním stavu.
Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006

Italská sportoviště, která nepřežila olympijské hry v roce 2006 | foto: koláž iDNES David Votruba

