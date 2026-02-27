27. února 2026 10:57, aktualizováno 10:57
Pořadatelství olympijských her s sebou přináší masivní investice do infrastruktury. Vznikají stadiony, haly i celé areály, které mají splnit nároky akce. Co se s nimi ale děje ve chvíli, kdy sportovci odjedou? Právě další osud olympijských staveb je dlouhodobě diskutovaným tématem. Itálie letos po dvaceti letech znovu hostila zimní hry, přesto ne všechny areály vybudované pro olympiádu v roce 2006 v Turíně našly využití. Některé chátrají, jiné jsou v havarijním stavu.