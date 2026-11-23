Sparta změny oznámila na svém webu.
Odvolání Priskeho nepřekvapilo, konec Rosického na pozici sportovního ředitele spíš ano, byť z klubu nutně odejít úplně nemusí. Řeší se možnosti jeho další spolupráce.
Přeci jen jde o sparťanskou legendu. Někdejší znamenitý záložník pro klub dýchal, žil a málem ho to stálo i zdraví, když loni v květnu musel být se srdečními potížemi hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Do práce se během léta vrátil a pokračoval v ní.
V době jeho absence za něj agendu vykonával právě Sivok, spojka mezi Rosickým, trenéry a hráči. Teď ho nahradí natrvalo.
„Vážím si této šance a jsem i díky loňské zkušenosti připravený se této pozice ujmout. Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra. Chci pokračovat v přípravě na nadcházející přestupové období a o tom, kdo z hráčů v kádru zůstane i po zimní pauze, rozhodnou výkony ve zbylých zápasech podzimu,“ prohlásil třiačtyřicetiletý Sivok, jenž za Spartu léta hrával a byl i jejím kapitánem.
Rosického konec je vyústěním dohody s nejvyšším klubovým vedením, které představují majitel Daniel Křetínský a výkonný místopředseda představenstva František Čupr.
„Děkujeme Tomášovi, že za téměř osm let v této funkci odvedl obrovský kus práce, korunovaný dvěma mistrovskými tituly, doublem, postupem do Ligy mistrů a pravidelnou účastí v evropských soutěžích,“ prohlásil Čupr.
„Společně jsme se shodli, že je zapotřebí tuto kapitolu uzavřít a posunout se dál. Současně vidíme, že by byla chyba přijít o Tomášovy zkušenosti. Proto se s ním v následujících týdnech budeme bavit o případné další spolupráci s klubem,“ upozornil Čupr.
Rosický byl ve funkci osm let, rok předtím se po skončení úžasné hráčské kariéry na pozici sportovního ředitele zaučoval a připravoval.
Úplně se sice nepovedly tahy s trenéry Václavem Jílkem a Pavlem Vrbou, ale Priske byla trefa, tedy jeho první angažmá.
Priskeho první versus druhá štace
Priskeho druhá štace, ta současná, ve Spartě zdaleka tak povedená nebyla.
Do klubu se vrátil loni v létě, v minulém ročníku s týmem skončil druhý v lize, mužstvo neuspělo v domácím poháru a v Konferenční lize vypadlo v osmifinále.
Současná sezona se vyvíjí mnohem hůř: po patnácti kolech je Sparta až čtvrtá, navíc s propastnou třináctibodovou ztrátou na Slavii.
Tým v letní kvalifikaci neprošel do Ligy mistrů, když nestačil na Lyon. V Evropské lize má po čtyřech zápasech jednu výhru, jednu remízu, dvě porážky a ne zrovna optimistické vyhlídky.
V domácím poháru ostudně vypadl doma s podprůměrnou Ostravou. Vrcholem zmaru byla nedělní porážka s Libercem (1:3).
„Tvoříme něco nového, chce to čas,“ opakoval Priske. Dostal ho jen do 23 listopadu.
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport na nového trenéra Sparty
Adrián Guľa 1.80
„Brian dostal po říjnové reprezentační pauze od vedení klubu šanci na zlepšení výsledků a herního projevu. K dlouhodobé výsledkové krizi se v utkání proti Liberci přidal i neuspokojivý herní projev, a proto jsme se rozhodli hlavního trenéra odvolat,“ vysvětlil Čupr.
„Brianovi děkuji za odvedenou práci a přeji mu hodně úspěchů v dalším působení.“
Z realizačního týmu odcházejí také asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola.
Jedna z hlavních příčin současných potíží na hřišti je, že v létě opustilo Spartu několik opor. Odešli první stoper Sörensen, klíčový záložník Kairinen i spousta gólů v podobě útočníků Haraslína, Kuchty a Rahmaniho. Noví hráči je zatím nahradit nedokázali.
Drhne i herní projev, změna systému v některých zápasech nepřináší šance. Když tým prohrává, nedokáže zápas otočit. Jak se hráči trápí, doléhá na ně chatrná psychika a nedokážou své ani týmové výkony pozvednout.
Proti dřív oblíbenému trenérovi se navíc postavili i radikální fanoušci, kteří žádali jeho odchod.
Od vedení Sparty je to druhý zásah do realizačního týmu během současného ročníku. Na začátku září své pozice museli opustit vedoucí fyzické přípravy Ian Colle a trenér po standardní situace Jack Wilson. Nahradil je Christian Clarup, přísný chlapík a Priskeho kolega z jeho prvního angažmá.
To začalo v létě 2022 a bylo mimořádně úspěšné. Sparta po osmi letech vyhrála titul, v další sezoně ho obhájila a k tomu přidala triumf v poháru. Priske na vlastní žádost v létě 2024 odešel do Feyenoordu Rotterdam.
Ale tam byl v průběhu jara 2025 odvolán a v létě znovu nastoupil do Sparty. Tu mezitím vedl jeho bývalý asistent Lars Friis. S týmem postoupil do Ligy mistrů, ale v ligové soutěži Sparta ztrácela na Slavii i Plzeň a když prohrál finále poháru v Olomouci, byl odvolán.