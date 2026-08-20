Špotáková se vrátila k závodění a hned vylepšila veteránský světový rekord

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  13:59aktualizováno  13:59
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Barbora Špotáková během mistrovství ČR družstev v Hodoníně | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se na středeční Velké ceně Kolína objevila po více než roce v oštěpařské soutěži. V 45 letech obsadila třetí místo výkonem 54,29 metru, kterým vylepšila světový rekord v této věkové kategorii.

Zvítězila letošní česká jednička a účastnice nedávného mistrovství Evropy v Birminghamu Nikol Tabačková, která hodila 57,03 metru a zaostala o více než čtyři metry za svým sezonním maximem.

Za ní skončila při teprve druhém letošním startu Andrea Železná (55,10).

Trojnásobná světová šampionka Špotáková, která ukončila vrcholovou kariéru před čtyřmi roky, stále drží absolutní světový rekord výkonem 72,28 metru z roku 2008.

Ve veteránkách jí patří historické maximum i v kategorie nad 40 let, které vytvořila v roce 2021 na Diamantové lize v Monaku hodem 63,08 metru.

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