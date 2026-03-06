Srážku lyžaře a bulharské reprezentantky šetří česká policie jako ublížení na zdraví

Podle policie lyžař opilý nebyl. Policie ani nepotvrdila informaci, že šlo o bulharskou závodnici Zamfirovovou. Ve Špindlerově Mlýně se v sobotu koná Světový pohár v alpském snowboardingu.
„Oba jsou cizinci, k národnosti se vyjadřovat nebudeme. U lyžaře byl proveden v nemocnici odběr krve na alkohol s negativním výsledkem. Kdo srážku zavinil, je předmětem šetření. Obviněn nikdo nebyl,“ řekla ČTK Pižlová.
O tom, že zraněnou snowboardistkou je Zamfirovová, informovala Česká televize. Podle Bulharského lyžařského svazu do závodnice v dojezdové části sjezdovky zezadu najel opilý lyžař, který se nekontrolovaně řítil z kopce.
Podle svazu šestnáctiletá závodnice v Česku absolvovala několik akutních operací, aby lékaři stabilizovali její stav. U zraněné snowboardistky podle informací ČTK odběr krve na alkohol proveden nebyl.
Nehoda se stala v úterý před 15:00 na dojezdu černé sjezdovky na Pláních v areálu Svatý Petr. Na místě zasahovaly také dva vrtulníky letecké zdravotnické záchranné služby. Snowboardistka byla přepravena do Fakultní nemocnici Hradec Králové se zlomeninou stehna a otřesem mozku. Následně byla převezena na kliniku v Rakousku, kde bude pokračovat v léčbě.
Lyžař má poraněný hrudník, záda a břicho, letecká záchranná služba ho přepravila do liberecké nemocnice, informovala ve středu Horská služba.