Biatlon ONLINE: Muži pojedou štafetu. Trenéři mění rozložení, Krčmář finišuje

Před čtyřmi dny v Oberhofu se na štafetový závod mužů český divák díval s nezvyklým napětím. Kvartet, kterému fandil, se stále pohyboval nedaleko medailových pozic a Hornig nakonec přijel v nejlepším umístění sezony šestý se ztrátou pouze šestadvaceti sekund.
ONLINE: Štafeta biatlonistů v Ruhpoldingu
I proto může leckoho překvapit, že se trenérský štáb rozhodl ke změnám v rozložení.
Jen první úsek zůstává v rukou stejného muže – Mikysky, který si v neděli vystačil s jediným dobíjením.
Trenéři tentokrát vsadili na heslo „to nejlepší na konec“. Svá největší esa tedy nasadili do druhé poloviny závodu. Nejlepší Čech v hodnocení světového poháru Hornig (patří mu 19. příčka) bude tentokrát připravovat půdu pro finišmana Krčmáře, který by měl jet proti největším hvězdám jednotlivých týmů o kvalitní umístění.
To vše v případě, že o něj bude český tým stále bojovat i po druhém úseku v režii Marečka.
1. Norsko, 2. Francie, 3. Švédsko. Pokud sázíte, mohli byste se tímto pořadím inspirovat. Naděje, že by to nějak podobně mohlo dnes dopadnout, je poměrně velká. Vždyť všechny tři předchozí štafetové závody mužů právě takto skončily...
Naváže kvartet Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Laegreid, Martin Uldal a Vetle Christiansen na tři předchozí úspěchy?
