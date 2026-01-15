Biatlon ONLINE: Muži pojedou štafetu. Trenéři mění rozložení, Krčmář finišuje

Autor:
  13:51aktualizováno  13:51
Ve stejné sestavě jako posledně, ale v jiném rozložení úseků zabojují biatlonisté ve štafetovém závodě v Ruhpoldingu. Naváže český kvartet Tomáš Mikyska, Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář na povedené vystoupení z předchozí německé zastávky Světového poháru? Sledujte od 14.30 hod. v podrobné online reportáži.

Tomáš Mikyska při stíhacím závodě v Oberhofu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Před čtyřmi dny v Oberhofu se na štafetový závod mužů český divák díval s nezvyklým napětím. Kvartet, kterému fandil, se stále pohyboval nedaleko medailových pozic a Hornig nakonec přijel v nejlepším umístění sezony šestý se ztrátou pouze šestadvaceti sekund.

ONLINE: Štafeta biatlonistů v Ruhpoldingu

Sledujeme v podrobné textové reportáži.

I proto může leckoho překvapit, že se trenérský štáb rozhodl ke změnám v rozložení.

Jen první úsek zůstává v rukou stejného muže – Mikysky, který si v neděli vystačil s jediným dobíjením.

Trenéři tentokrát vsadili na heslo „to nejlepší na konec“. Svá největší esa tedy nasadili do druhé poloviny závodu. Nejlepší Čech v hodnocení světového poháru Hornig (patří mu 19. příčka) bude tentokrát připravovat půdu pro finišmana Krčmáře, který by měl jet proti největším hvězdám jednotlivých týmů o kvalitní umístění.

To vše v případě, že o něj bude český tým stále bojovat i po druhém úseku v režii Marečka.

1. Norsko, 2. Francie, 3. Švédsko. Pokud sázíte, mohli byste se tímto pořadím inspirovat. Naděje, že by to nějak podobně mohlo dnes dopadnout, je poměrně velká. Vždyť všechny tři předchozí štafetové závody mužů právě takto skončily...

Naváže kvartet Johannes Dale-Skjevdal, Sturla Laegreid, Martin Uldal a Vetle Christiansen na tři předchozí úspěchy?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.