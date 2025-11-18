Štafeta s olympijským ohněm: tři stovky italských měst za dva měsíce

Autor: ,
  14:57aktualizováno  14:57
Štafeta s olympijským ohněm před zimními hrami 2026 zavítá do 300 italských měst, bude k vidění na 60 místech zařazených na seznam kulturního dědictví UNESCO. Kompletní dvouměsíční trasu, která začne 6. prosince v Římě, v úterý zveřejnili pořadatelé her v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Ty potrvají od 6. do 22. února.
Fotogalerie3

Pochodně s olympijským a paralympijským ohněm pro hry v Milánu a Cortině 2026 | foto: Hiro KomaeAP

Olympijský oheň pro nadcházející zimní olympiádu bude zapálen 26. listopadu v řecké Olympii. Několik dní se bude pochodeň pohybovat po Řecku, kolébce moderních olympijských her. Italští pořadatelé oheň převezmou 4. prosince, aby ho dopravili na Apeninský poloostrov. Tam se pochodeň vydá o dva dny později z historického Stadia dei Marmi v Římě na pouť dlouhou 12 tisíc kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií.

Na Vánoce bude olympijský oheň v Neapoli, při oslavách Nového roku v Bari. Trasa štafety vede přes spoustu známých míst, jako je například Colosseum nebo Fontána di Trevi v Římě, Grand Canal v Benátkách nebo jeden z nejvyšších alpských vrcholů Punta Gnifetti, který se tyčí do nadmořské výšky 4554 metrů.

Carolina Kostnerová (vlevo) a Martina Caironiová s olympijskou a paralympijskou pochodní pro hry v Milánu a Cortině 2026

Do Cortiny štafeta zavítá 26. ledna, což bude přesně 70 let od zahajovacího ceremoniálu tamní zimní olympiády v roce 1956. Trasa pochodně skončí 6. února na stadionu San Siro v Miláně, kde se uskuteční hlavní slavnostní zahájení.

Během štafety ponese pochodeň 10 001 lidí. Bude mezi nimi devadesátiletý Dario Pivirotto, který se aktivně zapojil do štafety s olympijskou pochodní už před hrami 1956 v Cortině i 2006 v Turíně. Mezi dalšími hvězdami, které pořadatelé jako účastníky štafety zveřejnili, je bývalá tenistka Flavia Pennettaová nebo Francesco Bagnaia, dvojnásobný mistr světa v MotoGP.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.