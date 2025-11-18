Štafeta s olympijským ohněm: tři stovky italských měst za dva měsíce

Olympijský oheň pro nadcházející zimní olympiádu bude zapálen 26. listopadu v řecké Olympii. Několik dní se bude pochodeň pohybovat po Řecku, kolébce moderních olympijských her. Italští pořadatelé oheň převezmou 4. prosince, aby ho dopravili na Apeninský poloostrov. Tam se pochodeň vydá o dva dny později z historického Stadia dei Marmi v Římě na pouť dlouhou 12 tisíc kilometrů, při níž navštíví všech 110 italských provincií.
Na Vánoce bude olympijský oheň v Neapoli, při oslavách Nového roku v Bari. Trasa štafety vede přes spoustu známých míst, jako je například Colosseum nebo Fontána di Trevi v Římě, Grand Canal v Benátkách nebo jeden z nejvyšších alpských vrcholů Punta Gnifetti, který se tyčí do nadmořské výšky 4554 metrů.
Do Cortiny štafeta zavítá 26. ledna, což bude přesně 70 let od zahajovacího ceremoniálu tamní zimní olympiády v roce 1956. Trasa pochodně skončí 6. února na stadionu San Siro v Miláně, kde se uskuteční hlavní slavnostní zahájení.
Během štafety ponese pochodeň 10 001 lidí. Bude mezi nimi devadesátiletý Dario Pivirotto, který se aktivně zapojil do štafety s olympijskou pochodní už před hrami 1956 v Cortině i 2006 v Turíně. Mezi dalšími hvězdami, které pořadatelé jako účastníky štafety zveřejnili, je bývalá tenistka Flavia Pennettaová nebo Francesco Bagnaia, dvojnásobný mistr světa v MotoGP.