Zemřel předseda Českého krasobruslařského svazu Židek, bylo mu 76 let

Jako závodník to Židek dotáhl k titulu národního juniorského šampiona v kategorii sportovních dvojic s Irenou Hankusovou. Jako trenér vedl reprezentanty Česka i Dánska.
Jako funkcionář se podílel na organizaci mezinárodních závodů, ať už to bylo mistrovství čtyř zemí, juniorská Grand Prix nebo ME v Ostravě. Rok po úspěšném evropském šampionátu byl zvolen předsedou Českého krasobruslařského svazu, v této roli tak působil od roku 2018.
Více než dvacet let organizoval mezinárodní letní krasobruslařskou školu. Pořádal kempy pro talentované krasobruslaře, v poslední době na ně přilákal renomovaného trenéra Rafaela Arutjunjana.
Jako šéf svazu přispěl k úspěšné kandidatuře Prahy na pořádání mistrovství světa 2026. Vrcholná globální akce se do české metropole vrací po 33 letech. Uskuteční se v O2 Areně od 26. do 29. března příštího roku.