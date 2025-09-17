Spokojení Italové hlásí: Stavební práce pro olympijské hry jsou z většiny hotové

„Máme hodně povzbuzujících zpráv počínaje sportovišti a infrastrukturou. Většina prací je hotová, nebo blízko dokončení,“ řekl Malago 143 dnů před slavnostním zahájením. To je naplánované na 6. února, turnaj v curlingu odstartuje už o dva dny dříve.
„Cítím zvláštní energii, pozitivní vibrace, díky nimž je olympiáda živou bytostí. Jejím nervovým systémem prochází náboj. Jsou to naše vibrace, jak ostatně zní naše motto, které už jsou cítit na mnoha místech,“ doplnil Malago.
Nadcházející zimní olympiáda je z větší části postavená na využití stávajících sportovišť, takže je roztříštěná do řady horských středisek. Zároveň jsou ale náklady na organizaci výrazně nižší než v minulosti. Zatímco poslední ZOH 2022 v Pekingu stály podle odhadů finančních analytiků včetně nákladů na infrastrukturu zhruba 38 miliard dolarů (asi 810 miliard korun), v Itálii by to mělo být asi 5,2 miliardy dolarů (zhruba 111 miliard korun).