Detroit shání nového generálního manažera. Yzerman nečekaně skončil

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  16:50aktualizováno  16:50
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Generální manažer hokejistů Detroitu Steve Yzerman. | foto: AP

Slavný Kanaďan Steve Yzerman nečekaně skončil v roli generálního manažera hokejistů Detroitu. U Red Wings bude dlouholetý kapitán mužstva pokračovat jako poradce šéfa klubu Chrise Ilitche. Detroit na svém webu oznámil, že nového generálního manažera už začal hledat.

Jednašedesátiletý Yzerman se do Detroitu, kde strávil celou hvězdnou kariéru v NHL, vrátil v dubnu 2019.

Ani on ale nedokázal ukončit neúčast slavného klubu v play off. Ve vyřazovacích bojích chyběl jedenáctinásobný vítěz Stanley Cupu letos už podesáté za sebou, což je nejvíce ze současných celků.

Bývalý vynikající útočník a člen Síně slávy NHL strávil během hráčské kariéry v Detroitu 22 sezon a jako kapitán s ním v letech 1997, 1998 a 2002 vyhrál Stanley Cup. Další přidal v roce 2008 jako viceprezident a zástupce ředitele Red Wings, v roli generálního manažera Kanady se zase podílel na zlatu z olympijských her ve Vancouveru 2010 a Soči 2014. Před návratem do Detroitu pracoval jako generální manažer Tampy Bay.

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