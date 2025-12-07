Biatlon ONLINE: Stíhací závod mužů. S Östersundem se rozloučí i čtveřice Čechů

Autor:
  12:21aktualizováno  12:21
První díl Světového poháru v biatlonu finišuje stíhacími závody, ten mužský na 12,5 kilometru celý program v Östersundu uzavírá. Českou reprezentaci tvoří čtyři zástupci – Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář a Jakub Štvrtecký. Jak si při svém posledním startu ve Švédsku povedou, sledujte od 15:20 v podrobné online reportáži.

Vítězslav Hornig během sprintu v Östersundu | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Nejlepší výchozí pozici má z českých biatlonistů Hornig, který v sobotním sprintu obsadil 22. místo. Jeho počáteční manko činí minutu a 34 sekund. O dvanáct sekund později startuje Karlík (číslo 27), méně než dvě minuty ze začátku ztrácí i Krčmář (35).

ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 kilometru

Závěrečný závod v Östersundu sledujeme podrobně.

Posledním Čechem v závodě je Štvrtecký (50), který startuje s odstupem dvou minut a 27 sekund za prvním závodníkem. Jonáš Mareček se ve sprintu umístil mimo první šedesátku biatlonistů, takže se do stíhacího závodu nekvalifikoval.

S jedničkou na dresu poběží Nor Johan-Olav Botn, který po středečním vytrvalostním závodě ovládl i sobotní sprint. Druhý Martin Uldal taktéž z Norska na něj na startu ztrácí jedenáct sekund, třetí Quentin Fillon Maillet z Francie čtrnáct sekund.

Podaří se Botnovi zkompletovat v Östersundu vítězný hattrick? A jak do konečného pořadí promluví čeští biatlonisté?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Komentář

Na novou vládu čeká past v podobě povinných výdajů. Omezuje to prostor pro seberealizaci

Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Tarantino sestavil žebříček nej filmů 21. století. První je Ridley Scott, druhý animák

Quentin Tarantino (Cannes, 23. května 2014)

Rychlostním kanoistům bude nově šéfovat olympijský vítěz Doktor

Nový šéf rychlostních kanoistů Martin Doktor (vlevo) se svým předchůdcem Janem...

Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče

Prezident Beninu Patrice Talon (23. května 2024)

Na Českobudějovicku naboural řidič do betonového mostku. Na místě zemřel

Na Českobudějovicku naboural řidič do betonového mostku. Na místě zemřel. (7....

Letec se svobodou v srdci. Vladimír Vrba za svou zemi bojoval a dvakrát musel odejít do exilu

Vladimír Vrba

Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté

Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě...

Biatlon ONLINE: Stíhačka v Östersundu. Češky vyjedou z nadějných pozic

Lucie Charvátová dojíždí do cíle sprintu.

V Ústí nad Labem hoří opuštěná budova bývalého divadla

Požár bývalého divadla nedaleko Spolchemie. (7. prosince 2025)

Úhel pohledu

Ochrana dětí, nebo záminka? Chat Control a věkové limity mění internet k nepoznání

ilustrační snímek

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Katy Perry poprvé potvrdila vztah s expremiérem. Hlavně nezačni zpívat o politice, píší jí

Justin Trudeau a Katy Perry (6. prosince 2025)

Léčba deprese pomocí látky z lysohlávek. Někteří pacienti ji budou mít už od ledna

ilustrační snímek

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.