Češky si pokazily stíhačku na divoké střelnici. Voborníková byla sedmnáctá

Autor:
  15:57aktualizováno  16:46
Další umístění v elitní desítce Tereza Voborníková nepřidala. Hned na úvod stíhacího závodu v Otepää třikrát minula a další dva omyly přidala vestoje. Nakonec finišovala v klání Světového poháru na 17. pozici, druhá česká biatlonistka v závodě Lucie Charvátová zapsala osm chyb a doběhla na 49. místě. Vítězství slavila Lisa Vittozziová z Itálie.

Tereza Voborníková v akci během sprintu v Estonsku. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Podmínky na střelnici nepanovaly ideální, trápily už dříve odpoledne biatlonisty. Mezi ženami nedojela bez jediné chyby žádná závodnice.

Voborníková, která startovala jako sedmá se ztrátou 55 sekund na první Simonovou, si stíhačku zkomplikovala hned na první položce vleže. Minula tři terče a po absolvování trestných kol se na trať vrátila na 34. příčce.

Stíhací závod žen

Podrobná reportáž.

Na lyžích manko neumazala, pomohla si až čistou ležkou, po které figurovala na 26. pozici. Na první stojku přijížděla dokonce dvacátá, jenže pořadatelé ji poslali na už obsazený stav.

Voborníková okamžitě gestikulovala, že nemá kde střílet. Po přesunu si ale dalšími dvěma chybami upřela další posun kupředu. Způsobený chaos jí byl aspoň částečně vykompenzován časovým odečtem.

Vrátila se na 26. místo, které uhájila až do poslední návštěvy střelnice, kde znovu mířila přesně. Díky dvěma čistým položkám se vměstnala mezi nejlepší dvacítku a finišovala na 17. příčce.

Za nejlepším výsledkem ve stíhacím závodě z Oberhofu zaostala o jedinou pozici.

Charvátová se o vylepšení 45. místa z pátečního závodu taktéž připravila na střelnici. Celkově absolvovala osm trestných okruhů – jeden po první a druhé ležce, čtyři minely udělala na úvodní stojce, závěrečnou položku dokončila se dvěma chybami.

Do cíle se dostala jako 49. biatlonistka.

Připravujeme podrobnosti...

Vstoupit do diskuse

Češky si pokazily stíhačku na divoké střelnici. Voborníková byla sedmnáctá

Tereza Voborníková v akci během sprintu v Estonsku.

Úhel pohledu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.