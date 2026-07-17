Stoletá fanynka dostala od Messiho po semifinále dárek. Aplaudoval celý stadion

  17:35aktualizováno  17:35
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Stoletá Pauline Kanaová podporuje Messiho po celou dobu fotbalového mistrovství.

Stoletá Pauline Kanaová podporuje Messiho po celou dobu fotbalového mistrovství. | foto: ČTK

Stoletá Pauline Kanaová podporuje Messiho po celou dobu fotbalového mistrovství.
Stoletá Pauline Kanaová podporuje Messiho po celou dobu fotbalového mistrovství.
Stoletá Pauline Kanaová podporuje Messiho po celou dobu fotbalového mistrovství.
Stoletá Pauline Kanaová podporuje Messiho po celou dobu fotbalového mistrovství.
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Lionel Messi má miliony fanoušků po celém světě, jen málokterý je ale tak nepřehlédnutelný jako Pauline Kanaová. Američanka za několik dní oslaví sté narozeniny, to jí ale nebrání svého fotbalového idola podpořit přímo na stadionu. Během semifinále mistrovství světa se navíc dočkala mimořádného překvapení.

Kanaová vystupuje na sociálních sítích pod přezdívkou Gangster Granny. Společně s vnukem Rossem Smithem natáčí vtipná videa a na TikToku i Instagramu ji sledují miliony lidí. Vedle sociálních sítí je její velkou vášní fotbal, přičemž jejím nejoblíbenějším hráčem je argentinská hvězda Lionel Messi.

Na jeho zápasech se objevila už několikrát a pravidelně na sebe upozorňuje vtipnými transparenty. V minulosti Messiho požádala o ruku cedulí s nápisem „Messi, vezmeš si mě?“, kterou později vyměnila za nápis „Miluju Messiho!“ a na závěr vytáhla heslo „Věk je jen číslo“.

Nechybí ani na letošním mistrovství světa. Během utkání Argentiny se Švýcarskem držela transparent „100letá fanynka Messiho“ a vysloužila si potlesk tribun.

Ještě větší pozornosti se dočkala při semifinále. Tentokrát přinesla ceduli „Messi je můj hrdina“. Argentinský fotbalista jí po zápase poslal podepsaný dres a nadšenou seniorku následně odměnili aplausem také diváci.

Kanaová se narodila 1. srpna 1926 a za dva týdny tak oslaví sté narozeniny. Jak nezapomněla na jednom ze svých semifinálových transparentů připomenout, zažila všechna dosavadní fotbalová mistrovství světa v historii. Když se v roce 1930 konal první šampionát, byly jí čtyři roky.

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