Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Už jen proto, že Nečas se stal teprve třetím Čechem, který trojcifernou hranici překonal. Po Jágrovi a Pastrňákovi, dvou odlišných generacích.
Nejblíž k více stovkařům v jedné sezoně NHL měli tuzemští hokejisté v ročníku 1995/96, kdy Petru Nedvědovi chyběl jediný bod, aby mezi úspěšnými doplnil zmíněného Jágra.
„Pár minut před koncem jsem tomu dřevákovi Džegrovi zpoza branky nahrával. Normálně to z podobných pozic trefoval. Já nevím, jestli to tenkrát udělal naschvál,“ vzpomínal s úsměvem Nedvěd pro iDNES.cz. „Škoda. Mrzí mě to. Snad mě teď kluci nenapodobí.“
Nenapodobili. Zabralo to třicet let, ale český hokej se historického okamžiku přece jen dočkal.
„Za Martyho stovečku jsem moc rád, všichni jsme si to dali za cíl,“ pronesl Nathan MacKinnon po výhře 3:1 nad Calgary, speciálně na Nečasovu adresu. Právě hlavní hvězda Avalanche v závěru utkání uklidila puk do prázdné branky poté, co k němu putoval od Nečase a následně ještě beka Calea Makara.
Nádherné gesto ještě doprovodily oslavy, při nichž kapitán Gabriel Landeskog třásl právě s Nečasovou helmou, jako by mu vzkazoval: „Je to tvoje!“
Žďárský rodák v sezoně měl spousty jiných zásahů daleko výraznější podíl. S tím v noci na středu se ale pojily jedinečné úsměvy, gratulace. A navrch předaný kotouč vyzdobený páskou s nápisem „100 POINTS“, s nímž se nechal zvěčnit v týmové kabině.
Keepin’ it 1️⃣0️⃣0️⃣ pic.twitter.com/qHlon5Nybs— P - Colorado Avalanche (@Avalanche) April 15, 2026
Tento příběh ukazuje, jak se někdy také tým dovede obětovat ve prospěch jednotlivce. Přece jen základní část už Colorado vyhrálo, teď více vyhlíží těžký start play off proti dalšímu favoritovi soutěže z Dallasu.
Nečas pak svoje osobní kariérní maximum posunul hned o sedmnáct bodů. S velkým milníkem už se nemusí stresovat. A to má pořád ještě jedno utkání k dispozici. Post nejproduktivnějšího Čecha si ale převzal už teď.
Právě od Pastrňáka, který pozici jedničky držel dlouhých sedm sezon. Ve prospěch jeho mladšího krajana rozhoduje pomocné kritérium. Počet vstřelených gólů, kterých k 62 asistencím připojil hned 38.
To ostřílený útočník Bostonu má tref atypicky málo, devětadvacet. Méně (20) jich dal naposledy v covidem zkrácené sezoně 2019/20.
Podívejte se na parádní pas Davida Pastrňáka v duelu s New Jersey:
Tento ročník víc než kdy jindy dokazoval, jak kreativní dovede být ještě před finální fází. Zapsaných 71 nahrávek, včetně té poslední, kdy český křídelník pasem mezi nohama zadáka New Jersey oslovil Geekieho, hovoří za sebe.
A výsledek Bruins, s nímž se před sezonou v Atlantické divizi absolutně nepočítalo, jakbysmet.
I tady bilanci po závěrečné výhře 4:0 nad Devils zdobí číslo 100. Tolik bodů posbíral celek z Massachusetts, jenž se vzepřel predikcím a do play off se s ním zdaleka nepočítalo.
„Je to úžasné, neuvěřitelné, jsem na nás tak pyšný,“ usmíval se kouč Marco Sturm, jenž na střídačku vstoupil před startem této sezony.
„Bylo to zkrátka jen o týmové práci. Už od prvního dne jsme si uvědomovali a říkali, jak jsme sehraní, šlo to znát. Netrvalo dlouho, stmelili jsme se jako tým a došlo nám, že musíme hrát jeden za druhého,“ líčil lídr Pastrňák mezi novináři.
Se čtvrtou stovkařskou sezonou po sobě se zařadil do úzkého osmnáctičlenného výběru legend. V klubových dějinách už si lépe vedli jen Phil Esposito (5) a Bobby Orr (6), z hráčů narozených mimo Severní Ameriku zase Jari Kurri (6) a Peter Šťastný (7). Nade všemi pak celkově se třinácti ročníky v řadě ční nepřekvapivě Wayne Gretzky.
Jedinečný Kanaďan v kariéře překonal bájnou hranici dokonce patnáctkrát. Nejlepší Čech, tedy Jágr, pětkrát. Pastrňák má tak víc než dost času překonat další tuzemský rekord, tentokrát sám.
„Mám to štěstí, že mi drží zdraví,“ vysvětloval za měsíc už třicetiletý hokejista. „V této lize není nic snadné, takže za to jsem šťastný. Právě takové věci mi pomáhají k posunu, než aby mě uspokojily.“
S Nečasem také spějí k tomu, že obsadí pozice v top desítce bodování. Poprvé od roku 2015, kdy se takový kousek povedl duu Voráček, Hudler. Pastrňák je teď s náskokem osmý, jeho kolega sedmý.
Zrovna na vlastní čísla se ale jistě ani jedna z českých osmaosmdesátek nesoustředí. Daleko více kvitují, že mohou sezonou pokračovat dál. A chystat se na bitvy o Stanley Cup.