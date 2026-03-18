Strach o Villeho Petmana, Plzeň čeká na výsledky vyšetření. Spoluhráče mrazilo

„Bližší informace nemáme, ale všechno nasvědčuje tomu, že snad naštěstí nejde o nějaké vážné zranění. Ale uvidíme, jak dopadnou vyšetření,“ hlásil po utkání plzeňský trenér Josef Jandač.
„Vždycky je to trošku šok, když se vám spoluhráč takhle vypne a leží na ledě. Zamrazí ve vás, v tu chvíli jde všechno stranou. Ale věříme, že Ville bude v pohodě a brzy se nám vrátí,“ uvedl útočník Jan Schleiss.
Pro finské bratry Petmanovy, kteří přišli do Plzně loni v létě, to přitom měl být povedený večer. Během první třetiny se na kostce objevil vtipný klip, v němž útočníci potvrdili, že s klubem prodloužili smlouvu o další rok.
Ale jestli šestadvacetiletý Ville naskočí ve čtvrtek od 18.30 do druhého duelu, není zdaleka jisté.
A v těžké situaci je i Plzeň, která hraje čtvrtfinále po dlouhých sedmi letech. Druhý tým po základní části první duel na domácím ledě nezvládl, po porážce 0:2 musí dotahovat.
„Bylo to vyrovnané. Chvíli jsme tahali my, chvíli oni. Klíčových momentů bylo více. Dali jsme první gól, ubránili jsme oslabení. A Pepa Kořenář má čisté konto, to je pro gólmana vždycky skvělé,“ líčil sparťanský forvard Pavel Kousal.
Na Plzeň se mu v této sezoně daří náramně. V listopadovém vzájemném souboji na západě Čech podpořil těsnou výhru 6:5 hattrickem, tentokrát ve druhé třetině, kdy měl rival velký tlak a hnal se za vyrovnáním, zlomil bitvu druhou trefou. „Dojel jsem si odražený puk, obránce mi udělal clonu a vyjel jsem si na vrchol kruhu. Před jejich gólmanem ještě šikovně někdo projel a já jsem vystřelil tak, že ránu Malík neviděl,“ popisoval Kousal.
Jako specialista na Plzeň se ale nevidí. „Vyšel mi tu jeden zápas, to nic neznamená. Hlavní je, že jsme to dnes zvládli. Měli jsme dva dny na přípravu, řekli si, v čem jsou silní a dokázali to eliminovat.“
Na domácích se možná projevila i dlouhá pauza, kromě úvodního tlaku se jim nepodařilo výkon naladit na optimální otáčky. „Asi nám pauza neudělala dobře, nebyli jsme to my,“ souhlasil kouč Jandač. „Sparta byla v první třetině rychlejší, důraznější, my jsme inkasovali laciný gól z předbrankového prostoru. Pak jsme se zlepšili, ale chodili jsme málo do branky. Sparta si to v závěru pohlídala, neměli jsme tam nic nebezpečného.“
Zato Sparta po vydřeném postupu z předkola působila jistěji, živěji. Bez úhony přečkala dlouhou i hru soupeře bez gólmana, která trvala bezmála čtyři minuty.
„Pohlídali jsme si to a zaslouženě vyhráli. Především díky disciplinovanosti, parádnímu výkonu gólmana a defenzivní prací, na které se podíleli všichni hráči. Atmosféra byla bouřlivá, Plzeň celou sezonu předvádí skvělý hokej a i tentokrát hrála výborně. Ale na našich hráčích jsem od začátku viděl, že si jdou pro výhru,“ chválil sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd.
Uvidí se, jak Plzeň ve čtvrtek zareaguje. „Musíme být o hodně lepší,“ zdůraznil Schleiss. „Věřím, že na led přijde lepší mužstvo. Ve všech aspektech,“ reagoval trenér Jandač.