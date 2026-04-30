Strach o Vonnovou. Fanoušky znepokojily záběry lyžařky na invalidním vozíku

Na zveřejněných záběrech personál letiště v Los Angeles Vonnovou převáží terminálem. Lyžařka, která stále pokračuje v rehabilitaci po zranění, jež utrpěla během vážného pádu na letošních olympijských hrách.
Fotografie se následně začaly šířit médii i sociálními sítěmi a mezi fanoušky vyvolaly řadu reakcí. Podle mnohých na nich působí unaveně a část z nich vyjadřovala obavy o její zdravotní stav, zároveň jí ale posílali vzkazy podpory.
Jen o pár dní později však jedenačtyřicetiletá lyžařka na svých sociálních sítích naznačila posun. Sdílela další snímek z rehabilitace a ukázala, že se postupně vrací zpět. „Nejsem to tak úplně já, ale dostávám se tam,“ napsala k fotografii, na které dokumentuje svůj návrat do formy.
Vonnová přitom nedávno otevřeně mluvila o tom, jak náročné pro ni byly týdny po nehodě i po psychické stránce. „Řekla bych, že za poslední měsíc se to rozhodně zlepšilo, ale samozřejmě byly i opravdu slabé chvíle,“ uvedla v rozhovoru pro magazín People.
„Byla to docela výzva, jen tak být dva a půl týdne sama v nemocnici. Zůstat takhle dlouhou dobu naprosto nehybná bylo opravdu těžké,“ přiznala.
Navzdory těžkému zranění a dlouhé rekonvalescenci přitom nevylučuje ani možný návrat na závodní tratě. „Nevím, co přinese budoucnost. Ale vím, že bych byla šťastná, kdybych mohla znovu závodit,“ uvedla už dříve. „Nikdy jsem neměla tu svou poslední jízdu,“ dodala.