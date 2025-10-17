Ogier v polovině první etapy vede Středoevropskou rallye, jede se v Česku

Nejlepším z českých jezdců je průběžně dvanáctý Filip Mareš, dvě místa z ním se drží Jan Černý. V kategorii Rally2 jim patří třetí a páté místo.
Trať dvanáctého závodu šampionátu v pátek jezdce poprvé zavedla na české území, premiérově absolvovali test „Svatý Ján“, který odpoledne pojedou ještě jednou. Následně se přesunou do Německa, kde je centrum rallye. V Česku se poté bude závodit i v sobotu.
„Poslední erzeta byla opravdu těžká. Při českém mistráku posádky už ví, že se zde nevyplatí tlačit, ale tohle je jiná liga. Když jsem tam přijel, tak nebyla vidět cesta (kvůli vytahanému blátu). Jinak jsme ale spokojeni,“ uvedl Mareš, který loni skončil absolutně osmý.
Středoevropská rallye v pátek pokračuje dalšími třemi měřenými testy, cíl první etapy je před 19. hodinou.