Střídáme, připraví se Klopp! Německý svaz podepsal Nagelsmannova nástupce

Klopp dostal za úkol zotavit národní tým z dalšího neúspěšného mistrovství světa. Německo nevyhrálo zápas play off na žádném světovém šampionátu od zisku titulu v roce 2014. Kouč přijal první trenérskou pozici od odchodu z Liverpoolu v roce 2024. Smlouva je platná až do mistrovství světa 2030.
„Národní tým nás, Němce, stmeluje tak jako téměř nic jiného. To je to, co pro mě dělá tento úkol tak výjimečným,“ uvedl Klopp.
S Liverpoolem vyhrál Klopp anglickou ligu i Ligu mistrů. S představiteli svazu jednal v New Yorku, když tam na šampionátu pracoval jako televizní expert, a svaz 11. července uvedl, že dosáhli dohody o „zásadních klíčových bodech“ smlouvy.
Klopp netrénoval od roku 2024, kdy opustil Liverpool s odvoláním na únavu. Od té doby byl vedoucím globálního fotbalu pro síť klubů Red Bullu po celém světě. Tento měsíc řekl, že se cítí „dobitý“ a připravený na další trenérskou práci.
„Jsem vděčný za vše, co jsem v Red Bullu za poslední rok a půl zažil a naučil se, a za otevřenost, která umožnila uzavření této dohody. Nyní se těším na mimořádný úkol v německém fotbale, ke kterému se společně postavíme s pokorou a trpělivostí. Vybudovat tým, který bojuje jeden za druhého, který si fotbal užívá a za kterým budou moci lidé naší země s naprostým přesvědčením stát,“ řekl Klopp.
Svaz podle listu Bild zaplatí za koučovo uvolnění k reprezentaci milion eur (24 milionů korun). Nepůjde o klasické odstupné, ale o příspěvek nadaci Wings for Life společnosti Red Bull, kde bývalý kouč Liverpoolu pracoval jako celosvětový šéf fotbalu.
„S Jürgenem jsme vedli velmi intenzivní jednání. Od začátku byl naším preferovaným kandidátem. Je plný energie a velmi nadšený,“ řekl prezident svazu Bernd Neuendorf, který také potvrdil jmenování asistentů Pepijna Lijnderse, Petera Krawietze a Svena Bendera. Novým sportovním ředitelem s platností od 1. ledna 2027 se stane mistr světa z roku 2014 Per Mertesacker.
Kloppova smlouva ve skupině Red Bull, která platila do roku 2029, byla ukončena. Debutovat bude jako 13. trenér německého národního týmu v historii asociace 24. září v utkání Ligy národů proti Nizozemsku.