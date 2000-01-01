náhledy
Na pardubickém závodišti vypukla mohutná irská euforie. Ve 135. ročníku Velké pardubické triumfoval osmiletý hnědák Stumptown, kterého osedlal žokej Keith Michael Donoghue. Po třiceti letech tak vyhrál jeden z nejtěžších překážkových dostihů na světě opět zahraniční kůň. Nejzajímavější momenty nedělního dostihu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Keith Donoghue (vlevo) slaví s pohárem vítězství ve Velké pardubické, druhý skončil Jan Faltejsek, třetí Adam Čmiel.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
135. ročník Velké pardubické. Na snímku vítězný žokej Keith Michael Donoghue, 12. října 2025.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Žokej Keith Michael Donoghue slaví v sedle Stumptowna vítězství ve Velké pardubické, 12. října 2025.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Keith Michael Donoghue slaví s irskou vlajkou ovládnutí Velké pardubické.
Autor: Vondrou? Roman, ČTK
Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké pardubické.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Irský žokej Keith Michael Donoghue se Stumptownem ovládl Velkou pardubickou jako první cizinec po třiceti letech.
Autor: ČTK
Irský žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna uhání do cíle Velké pardubické před Janem Faltejskem s koňem High In The Sky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Irský žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna si jede pro vítězství ve Velké pardubické.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Zleva Stumptown, Gentleman De Reve a Cavalry Master během 135. ročníku Velké pardubické.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem Velekem (vpravo) a Stormmy s Martinem Liškou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem Velekem (vpravo) a Stormmy s Martinem Liškou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Drama na Taxisu: nejtěžší překážku nezvládli Klarc Kent s žokejem Ondřejem Velekem (nahoře) a Stormmy s Martinem Liškou.
Autor: Martin Veselý, MAFRA