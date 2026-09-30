Sundal čelenku a zmizel. Šulcův hořký večer: dvě šance, pak ostrý skluz a červená

Sympatický vstup, během kterého si Češi proti hvězdnému soupeři dovolili a párkrát ho dostali do úzkých, vystřídalo anglické obléhání. A Šulc, který v úvodu zápasu táhl pár nebezpečných náznaků svého týmu, se díval jen v kabině.
„Určitě ho podpoříme, tohle se prostě stává,“ zmínil kapitán Ladislav Krejčí. „Hlavu vzhůru, jedem dál,“ burcoval Štěpán Chaloupek.
Šulc dostal červenou kartu podruhé v kariéře.
Poprvé od domácího pohárového finále před dvěma lety. I tehdy v zápase Plzně se Spartou (1:2) oslabil svůj tým zbytečně a po dvou žlutých šel z placu pět minut před koncem.
Tentokrát se poroučel mnohem dřív.
Na vlastní polovině nezvládl odkop přes napadajícího Saku, a jak se snažil situaci zachránit, vrhnul se do nebezpečného skluzu. Andersona zasáhl kolíky na lýtko a byl rád, když mu rozhodčí napoprvé ukázal žlutou kartu. Když ale po návratu od obrazovky vytáhl červenou, smířený Šulc si do dresu otřel pot z čela, promnul si vlasy, ze kterých sundal bílou čelenku, a zmizel v kabině.
„Nebylo to nic zákeřného, soupeře určitě nechtěl trefit,“ ví Krejčí. „Já si zase dal málem vlastňáka a míč skončil na tyči. Třeba příště Pavel ten souboj vyhraje a dáme gól. Určitě mu nikdo nebude nic vyčítat.“
V úvodu přitom Šulc patřil k aktivnějším českým hráčům, i když mu balon často odskakoval.
Po dlouhém pasu Slámy, který promáchl jeden z anglických obránců, se ve sprinterském souboji natlačil přes Chalobaha, ale v rozhodujícím momentu si míč píchl daleko od nohy a brankář Trafford šanci zlikvidoval. Po chvíli se před ním otevřela další možnost, míč pro něj vybojoval Červ, jenže Šulc na hranici pokutového území příliš dlouho otálel se střelou. Možná čekal, než se mu uvolní prostor pro přihrávku na Hložka. Neotevřel. A Šulc napálil blokujícího Guéhiho.
Po vyloučení už ale Češi anglickou obranu skoro neprověřili.
A když po bezbrankovém poločase hned minutu po přestávce inkasovali, bylo jasné, že se zápasem jen těžko něco udělají. Běhali bez míče, jen se posouvali. A logicky jim docházely síly.
Trafford musel do akce jen při střele Hložka, kterou vyrážel, jinak vůbec.
A Šulc? Ten na velký zápas s Angličany nebude rád vzpomínat.
Po nepovedeném mistrovství světa se pořád nedostal do formy, kterou měl před rokem touhle dobou. Vzpomínáte, jak parádně vletěl do nového angažmá v Lyonu? Góly, asistence, všude samá chvála.
Místo letního přestupu, který mu mnozí věštili, je tak Šulc v útlumu. A cítí to i on sám.
Už od jara ho limituje edém kosti v koleni.
„Někdy mám dobré dny, někdy horší. Je to hendikep, který se může vyřešit jedině tříměsíčním klidem a berlemi, na což teď není čas,“ líčil minulý týden v rozhovoru pro Seznam Zprávy. „Táhne se to od května, kdy jsem si během zápasu v Toulouse koleno lehce zvrtnul,“ upřesnil.
Možná nebude náhoda, že právě od té doby Šulc čeká na jakýkoli soutěžní gól. A čekání kvůli trestu za vyloučení určitě neprotrhne v sobotním duelu proti mistrům světa ze Španělska.