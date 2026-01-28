Super Bowl 2026: Kdo postoupil do finále, program, kdo zazpívá?

  15:21
Národní liga amerického fotbalu má před sebou vrchol. Finále NFL je nejen sportovním svátkem, ale i velkým divadlem. Sledují ho miliony diváků po celém světě a uvidí i tradiční poločasovou show, včetně vystoupení populárních hudebních hvězd. Finálové klání obstarají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat, čtěte v následujícím přehledu.
Kdy a kde se Super Bowl 2026 koná?

    • Super Bowl LX se odehraje v noci na pondělí 9. února na Levi’s Stadium v Santa Klaře, v Kalifornii (USA).
    • Výkop Super Bowlu 2026 je naplánován na 18:30 místního času, což odpovídá 00:30 SEČ v Česku.
    • Levi’s Stadium hostil Super Bowl již v roce 2016.

Kdo si zahraje Super Bowl 2026?

V letošním finále se utkají:

  • Seattle Seahawks – vítěz NFC (National Football Conference), tým s bohatou historií a ambicemi na zisk druhého titulu. Naposledy vyhrál Super Bowl v roce 2014.
  • New England Patriots – vítězové AFC (American Football Conference), míří za svým sedmým triumfem ve finále. Pokud uspějí stanou se nejúspěšnějším týmem ligové historie.

Halftime Show – hudební vrchol večera

Halftime Show Super Bowlu je vždy kulturním fenoménem a rok 2026 nebude výjimkou:

  • Hlavní hvězdou bude Bad Bunny – portorický zpěvák a hudebník.

Bad Bunny na Met Gala (New York, 1. května 2023)

  • Pro Bad Bunnyho jde o zásadní milník: poprvé v historii povede poločasovou show Super Bowlu sólový interpret z Latinské Ameriky, který zpívá převážně španělsky.
  • Halftime Show je vysílána globálně a patří k nejsledovanějším hudebním momentům roku. V televizní sledovanosti často překonává samotný sportovní zápas.

Zahajovací program — kdo zazpívá hymnu?

Předzápasový program Super Bowlu odstartuje speciální vystoupení kapely Green Day, následovat bude „America the Beautiful“ v podání Brandi Carlile, „Lift Every Voice and Sing“ zazpívá Coco Jones a celý ceremoniál tradičně uzavře americká hymna v podání Charlieho Putha.

  • Green Day — otevře ceremoniál speciálním vystoupením jako součást oslavy MVP legend Super Bowlu
  • Brandi Carlile — zazpívá píseň America the Beautiful
  • Coco Jones — zazpívá píseň Lift Every Voice and Sing
  • Charlie Puth — zazpívá americkou národní hymnu

Stručné vizitky finalistů

Seattle Seahawks

  • Seattle hraje tradičně fyzický a dynamický fotbal. Opírá se o atletickou obranu, agresivní tlak na quarterbacka a v útoku o rychlé tempo.
  • Seahawks jsou nebezpeční hlavně tím, že dokážou rychle zlomit zápas jednou velkou akcí a trestat chyby soupeře.

Sam Darnold. Quarterback a klíčový hráč Seahawks v útoku.

New England Patriots

  • New England je systematický a disciplinovaný tým. Patriots staví na detailní přípravě, taktice a přizpůsobení stylu soupeři.
  • Jejich silnou stránkou je kontrola hry, minimum chyb a schopnost zvládat klíčové momenty velkých zápasů.

Hlavní osobnosti týmů

  • Seahawks: Sam Darnold (QB), Jaxon Smith‑Njigba (WR), Devon Witherspoon (CB), Kenneth Walker III a Zach Charbonnet (RB).
  • Patriots: Drake Maye (QB), Stefon Diggs (WR), TreVeyon Henderson (RB), Milton Williams (DT), Christian Gonzalez & Carlton Davis III (CB).

Zkratky: QB – Quarterback, WR – Wide Receiver, RB – Running Back, CB – Cornerback, DT – Defensive Tackle.

Kde sledovat Super Bowl 2026?

Přímý přenos Super Bowlu 2026 můžete sledovat na Nova Sport 1. Tento kanál má vysílací práva v České republice i během sezony NFL a bude přenášet i studia před a po zápase.

  • Nova Sport 1 najdete u většiny českých televizních operátorů (například Oneplay, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Skylink).

Vítězové Super Bowlu

RočníkVítězPoražený finalistaVýsledek
2025Philadelphia EaglesKansas City Chiefs40:22
2024Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers25:22 po prodloužení
2023Kansas City ChiefsPhiladephia Eagles38:25
2022Los Angeles RamsCincinnati Bengals32:20
2021Tampa Bay BuccaneersKansas City Chiefs31:9
2020Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers31:20
2019New England PatriotsLos Angeles Rams13:3
2018Philadelphia EaglesNew England Patriots41:33
2017New England PatriotsAtlanta Falcons34:28
2016Denver BroncosCarolina Panthers24:10
2015New England PatriotsSeattle Seahawks28:24
