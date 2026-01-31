Super-G ONLINE: Olympijská generálka. Udrží se Ledecká v elitní desítce?

  11:12aktualizováno  11:38
Poslední závod Světového poháru před olympijskými hrami mají na programu sjezdařky. Po zrušeném pátečním klání se lyžařky vrhly na trať super-G. Jak si v Crans Montaně vede Ester Ledecká, sledujte v podrobné online reportáži.
Ester Ledecká během super-G v italském Tarvisiu | foto: AP

Do pátečního sjezdu česká reprezentantka nezasáhla, po pádech tří z prvních šesti závodnic bylo klání zrušeno. Zranila se také americká hvězda Lindsey Vonnová, která na startovní listině super-G chybí.

ONLINE: Super-G žen v Crans Montaně

Závod Světového poháru sledujte podrobně.

„Doufám, že všechny budou v pořádku. Ale na druhou stranu, myslím, že kopec byl v pohodě sjízdný. Jediné, co bylo trochu nebezpečné, tak byly poslední dvě brány, protože tam nebylo tolik místa,“ říkala Ledecká.

Tentokrát vyrazila s číslem 14, po své jízdě byla průběžně sedmá se ztrátou 66 setin na Sofii Goggiaovou z Itálie.

Německá univerzálka Emma Aicherová upadla. Vnější lyže se jí zachytila do rýhy a poslala dvaadvacetiletou závodnici na patky a poté i na zem.

