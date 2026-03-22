Super-G ONLINE: Chyba v závěru stojí Ledeckou stupně vítězek, je zatím pátá

  10:22aktualizováno  11:21
Ester Ledecká se pouští do svého posledního závodu sezony. Ve finále Světového poháru v norském Kvitfjellu ji čeká superobří slalom. Jak si vede? Sledujte od 10.45 hodin v podrobné online reportáži.

Ester Ledecká během sjezdu v norském Kvitfjellu. | foto: AP

Ledecká v sobotním sjezdu skončila na děleném devátém místě. Superobří slalomy ji v této sezoně vycházejí lépe, figuruje v nich na šestém místě celkového hodnocení a v lednu v italském Tarvisiu skončila třetí. V andorrském Soldeu pak brala ještě čtvrté místo.

ONLINE: Super-G žen v Kvitfjellu

podrobná reportáž od 10:45

Na letošních vrcholu v podobě olympijských her se jí nicméně nedařilo a po pádu v závěru trati odjížděla zklamaná.

Jak si povede dnes?

Na start jde s číslem patnáct, bude mít tak skvělý přehled o jízdách soupeřek.

Italka Sofia Goggiaová, vedoucí žena této disciplíny, jde na řadu jako osmá, druhá Novozélanďanka Alice Robinsonová (která ztrácí 63 bodů) jako jedenáctá a třetí Němka Emma Aicherová (jež má manko 145 bodů) čtrnáctá.

Na startu je celkem 27 závodnic.

Celé klání sledujte v podrobné online reportáži.

