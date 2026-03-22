Ledecká v sobotním sjezdu skončila na děleném devátém místě. Superobří slalomy ji v této sezoně vycházejí lépe, figuruje v nich na šestém místě celkového hodnocení a v lednu v italském Tarvisiu skončila třetí. V andorrském Soldeu pak brala ještě čtvrté místo.
ONLINE: Super-G žen v Kvitfjellu
podrobná reportáž od 10:45
Na letošních vrcholu v podobě olympijských her se jí nicméně nedařilo a po pádu v závěru trati odjížděla zklamaná.
Jak si povede dnes?
Na start jde s číslem patnáct, bude mít tak skvělý přehled o jízdách soupeřek.
Italka Sofia Goggiaová, vedoucí žena této disciplíny, jde na řadu jako osmá, druhá Novozélanďanka Alice Robinsonová (která ztrácí 63 bodů) jako jedenáctá a třetí Němka Emma Aicherová (jež má manko 145 bodů) čtrnáctá.
Na startu je celkem 27 závodnic.
Celé klání sledujte v podrobné online reportáži.