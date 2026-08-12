ONLINE: PSG - Aston Villa 0:0, Francouzi obhajují Superpohár. Dembelé na lavičce

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  20:54aktualizováno  21:12
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Warren Zaire-Emery z PSG (vpravo) se snaží získat míč od Maatsena z Aston Villy. | foto: AP

Po roce se hraje Superpohár UEFA – souboj šampionů dvou nejprestižnějších evropských soutěží na klubové úrovni. Fotbalisté Paris St. Germain, vítězů Ligy mistrů, usilují o obhajobu trofeje. V Salcburku se utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Zápas můžete od 21:00 sledovat v podrobné online reportáži.

PSG v květnovém finále Ligy mistrů v Budapešti zdolal na penalty Arsenal a vyhrál soutěž podruhé za sebou. Svěřenci španělského trenéra Luise Enriqueho vybojovali v minulém ročníku pět ze šesti možných trofejí. Před rokem zdolali v Superpoháru Tottenham v penaltovém rozstřelu.

Aston Villa vyhrála každoroční jednozápasovou soutěž v roce 1983. Další velkou trofej získala až letos díky úspěchu v Evropské lize. Anglický tým vede španělský kouč Unai Emery, který dříve působil na lavičce PSG.

UEFA Super Cup
12. 8. 2026 21:00
zápas probíhá
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaracchelia.
Sestavy:
Bizot – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – McGinn (C), Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.
Náhradníci:
Chevalier – Barcola, Beraldo, Dembélé, Digne, Fernández, Hernández, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, Ruiz, Zabarnyj.
Náhradníci:
Asemota, Wright – Abraham, Alysson, Barkley, Bogarde, Burrowes, Cisse, Lynch, Mings, Nedeljković, Rowe.

Rozhodčí: Artan (SOM) – Ahmed (DJI), Yiembe (KEN)

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