ONLINE: PSG - Aston Villa 0:0, Francouzi obhajují Superpohár. Dembelé na lavičce

PSG v květnovém finále Ligy mistrů v Budapešti zdolal na penalty Arsenal a vyhrál soutěž podruhé za sebou. Svěřenci španělského trenéra Luise Enriqueho vybojovali v minulém ročníku pět ze šesti možných trofejí. Před rokem zdolali v Superpoháru Tottenham v penaltovém rozstřelu.
Aston Villa vyhrála každoroční jednozápasovou soutěž v roce 1983. Další velkou trofej získala až letos díky úspěchu v Evropské lize. Anglický tým vede španělský kouč Unai Emery, který dříve působil na lavičce PSG.
Paris Saint-Germain : Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaracchelia.
Safonov – Hakimí, Marquinhos (C), Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Akliouche, Doué, Kvaracchelia.
Sestavy:
Bizot – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – McGinn (C), Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.
Bizot – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – McGinn (C), Gomes, Kamara, Hemmings – Buendía, Madjo.
Náhradníci:
Chevalier – Barcola, Beraldo, Dembélé, Digne, Fernández, Hernández, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, Ruiz, Zabarnyj.
Chevalier – Barcola, Beraldo, Dembélé, Digne, Fernández, Hernández, Mayulu, Mbaye, Ndjantou, Ruiz, Zabarnyj.
Náhradníci:
Asemota, Wright – Abraham, Alysson, Barkley, Bogarde, Burrowes, Cisse, Lynch, Mings, Nedeljković, Rowe.
Asemota, Wright – Abraham, Alysson, Barkley, Bogarde, Burrowes, Cisse, Lynch, Mings, Nedeljković, Rowe.
Rozhodčí: Artan (SOM) – Ahmed (DJI), Yiembe (KEN)Přejít na online reportáž