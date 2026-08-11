Ronaldo radostnou novinku oznámil na sociálních sítích. Zveřejnil fotografii jejich rukou se snubními prsteny a připojil jen stručný vzkaz „C❤️G“.
Datum svatby nebylo náhodné. Obřad se uskutečnil přesně rok po zásnubách. Loni 11. srpna Rodríguezová ukázala na Instagramu nepřehlédnutelný prsten s velkým oválným diamantem. O rok později ho na fotografii vystřídaly snubní prsteny.
Ronaldo a Rodríguezová tvoří pár od roku 2017 a společně vychovávají pět dětí – devítiletá dvojčata Evu Mariu a Matea, osmiletou Alanu, čtyřletou Bellu a šestnáctiletého Cristiana Jr., kterého má fotbalista z předchozího vztahu.
Jejich společný příběh přitom začal poměrně nenápadně. Ronaldo svou budoucí ženu poznal v roce 2017, kdy pracovala jako prodavačka v obchodě Gucci. Brzy poté se spolu objevili na udílení cen The Best FIFA Football Awards v Curychu a ještě téhož roku svůj vztah potvrdili na sociálních sítích. Dnes patří k nejsledovanějším párům sportovního a společenského světa.
O chystané svatbě se spekulovalo už delší dobu. Nejprve se objevovalo datum 1. srpna, později se pozornost přesunula k uplynulé sobotě 8. srpna.
Před kostelem v Ronaldově rodném městě Funchal, který měl podle spekulací hostit obřad, se tehdy dokonce shromáždily tisíce zvědavců. Ronalda s Rodríguezovou ale nakonec nechali čekat marně. Slavná dvojice si své „Ano.“ si řekla při civilním obřadu v Cascais.