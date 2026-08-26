Gropová se během letošního léta stala internetovou senzací právě díky tomu, že Haalanda nejen připomíná, ale dokáže napodobit také jeho typickou chůzi, výrazy nebo gesta. Jedno z jejích videí nasbíralo desítky milionů zhlédnutí a její instagramový účet mezitím překonal hranici milionu sledujících.
Teď se rozhodla zareagovat na Haalandovu nedávnou změnu účesu. Na Instagramu se pochlubila, že se stejně jako on nechala ostříhat na ježka.
Právě účes přitom hrál v její proměně jednu z hlavních rolí. Když začala Haalanda napodobovat, měla stejně jako norský fotbalista dlouhé blond vlasy a fanoušci si všímali také podobného tvaru obličeje a modrých očí.
Sama Gropová dříve přiznala, že si podobnosti s Haalandem začala všímat až poté, co jí na ni upozorňovali lidé na sociálních sítích. „Máme podobný tvar obličeje. Oba jsme blonďatí, modroocí Skandinávci,“ vysvětlovala modelka v rozhovoru pro norskou televizi NRK.