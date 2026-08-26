Švédská modelka, která imituje Haalanda, se ostříhala stejně jako fotbalista

  16:32aktualizováno  16:32
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Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda

Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda | foto: Instagram / @julieamiini

Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda
Erling Haaland z Manchesteru City v utkání s Bournemouthem.
Fotbalista Erling Haaland se ostříhal.
Modelka Julia Gropová napodobuje Erlinga Haalanda
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V posledních měsících slavila úspěch na internetu tím, jak dokonale napodobuje Erlinga Haalanda. Teď zašla švédská modelka Julia Gropová kvůli imitaci norské fotbalové hvězdy ještě dál. Po vzoru útočníka Manchesteru City se také nechala ostříhat.

Gropová se během letošního léta stala internetovou senzací právě díky tomu, že Haalanda nejen připomíná, ale dokáže napodobit také jeho typickou chůzi, výrazy nebo gesta. Jedno z jejích videí nasbíralo desítky milionů zhlédnutí a její instagramový účet mezitím překonal hranici milionu sledujících.

julieamiini

Fans asked, I delivered - Haaland cut activated ✂️

24. srpna 2026 v 17:05, příspěvek archivován: 26. srpna 2026 v 13:28
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Teď se rozhodla zareagovat na Haalandovu nedávnou změnu účesu. Na Instagramu se pochlubila, že se stejně jako on nechala ostříhat na ježka.

Právě účes přitom hrál v její proměně jednu z hlavních rolí. Když začala Haalanda napodobovat, měla stejně jako norský fotbalista dlouhé blond vlasy a fanoušci si všímali také podobného tvaru obličeje a modrých očí.

Sama Gropová dříve přiznala, že si podobnosti s Haalandem začala všímat až poté, co jí na ni upozorňovali lidé na sociálních sítích. „Máme podobný tvar obličeje. Oba jsme blonďatí, modroocí Skandinávci,“ vysvětlovala modelka v rozhovoru pro norskou televizi NRK.

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