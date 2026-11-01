„Švédský sport má jasnou linii. Máme vyjádřit svůj názor, prosazovat ho, zároveň však musíme respektovat demokraticky přijatá rozhodnutí a v tomto případě i rozhodnutí soudních orgánů,“ pravil Larsson pro portál Aftonbladet.
Odkazoval tak na páteční stanovisko Sportovního arbitrážního soudu (CAS), jenž označil dlouhodobé nařízení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) ohledně zákazu startu Rusů nejen na světových šampionátech za nedostatečně obhájené, a tudíž ho zrušil.
Rusové se tak smí vrátit na vrcholné akce.
„Domníváme se, že naši hráči by měli být na mistrovství světa přítomni. Hráči jiného státu by tam ale být neměli,“ připomněl Larsson, avšak dodal, že bojkot není řešením.
„Ve švédském sportu jsme se shodli, že budeme vyjadřovat svůj názor a budeme se snažit ovlivňovat dění, jak jen to půjde. Ale bojkot není cesta vpřed,“ doplnil.
Šéf Českého hokeje Alois Hadamczik pravil, že pokud se ostatní evropské země rozhodnou na šampionát neodcestovat, měl by se k tomu národní tým postavit stejně.
Odkazoval se na severské státy, jeden z nich už ale jasně deklaroval, že k takové variantě nesáhne.
Obecně mají Švédové neměnný názor. Rusy v elitní hokejové společnosti nechtějí, mají však hranice, přes které nepůjdou. Předseda tamního svazu Larsson zmínil, že situaci probírají nejen se sousedními zeměmi Finskem a Norskem, ale také s Čechy nebo Švýcary.
Zároveň je Larsson také členem představenstva IIHF, jejíž Rada se má v pondělí sejít, probrat rozhodnutí CAS a pokusit se vyřešit řadu nejistot, která po pátku vznikla.
Jednou z nich je podoba nejbližšího juniorského šampionátu v Kanadě. Toho se mají zúčastnit nově i Rusové, ačkoliv je hostitel akce jasně proti.
Turnaj už je v poslední fázi příprav, dvě pětičlenné skupiny jsou už dávno nalosované, mnoho fanoušků už má doma vstupenky na konkrétní zápasy. Přesto mají Rusové pravděpodobně nahradit Norsko, které postoupilo do elitní skupiny.
„Přijde mi divné, že by se mistrovství měli zúčastnit, vzhledem k tomu, co všechno se ve světě děje a jak se chovají. Doufám, že své rozhodnutí ještě změní,“ pravil k Rusům švédský juniorský útočník Theo Stockselius.
„Je špatně, že je pouštíme na světový šampionát. Ale kdybychom ho bojkotovali, možná by to pochopil i zbytek světa. Takže je to možná správná věc,“ pravil krajan Milton Gästrin, jeden ze členů týmu, který v lednu na juniorském mistrovství získal zlaté medaile.
Právě švédský svaz už ale zahlásil, že se šampionáty bojkotovat nechystá. „Ale je to složité. My přeci jen chceme hrát sport, který milujeme,“ přidal Gästrin.
Juniorské mistrovství začíná tradičně 26. prosince. A zatím stále není jasné, jak konkrétně bude vypadat.