Švédové mají v olympijském hokejovém týmu i tři pamětníky stříbra ze Soči

  18:08aktualizováno  18:08
V nominaci švédských hokejistů na únorový olympijský turnaj v Miláně je trojice stříbrných medailistů ze Soči před 12 lety. Vedle útočníka Gabriela Landeskoga z Colorada, který figuroval mezi první oznámenou šesticí v polovině června, se do výběru kouče Sama Hallama dostali také obránci Erik Karlsson z Pittsburghu a Oliver Ekman-Larsson z Toronta.

Švýcarský útočník Enzo Corvi je zastaven švédským bekem Oliverem Ekmanem-Larssonem (ve žlutém), | foto: Reuters

Stříbro v Soči, kde byli hráči z NHL zatím naposledy, získali Seveřané po finálové porážce s Kanadou 0:3. Do té doby vyhráli všech pět zápasů na turnaji. Jde o dosud poslední olympijskou medaili pro Tre kronor.

Karlsson k ní tehdy přispěl osmi body ze šesti utkání za čtyři góly a stejný počet asistencí. V bodování byl tehdy před ním jen americký útočník Phil Kessel rovněž s osmi body (5+3). V Pchjongčchangu 2018 skončili Švédové pátí a v Pekingu 2022 čtvrtí.

Vedle Landeskoga se na účast pod pěti kruhy těšili už od června také obránci Rasmus Dahlin (Buffalo) s Victorem Hedmanem (Tampa Bay) a útočníky Adrian Kempe (Los Angeles), William Nylander (Toronto) a Lucas Raymond (Detroit).

Nominace hokejistů Švédska

Olympijské hry v Miláně (11.-22. února)

Brankáři: Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (oba Minnesota/NHL), Jacob Markström (New Jersey/NHL).

Obránci: Rasmus Andersson (Calgary/NHL), Philip Broberg (St. Louis/NHL), Jonas Brodin (Minnesota/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto/NHL), Gustav Forsling (Florida/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay/NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh/NHL).

Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey/NHL), Leo Carlsson (Anaheim/NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota/NHL), Filip Forsberg (Nashville/NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles/NHL), Gabriel Landeskog (Colorado/NHL), Elias Lindholm (Boston/NHL), William Nylander (Toronto/NHL), Elias Pettersson (Vancouver/NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh/NHL), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Alexander Wennberg (San Jose/NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers/NHL).

