Stříbro v Soči, kde byli hráči z NHL zatím naposledy, získali Seveřané po finálové porážce s Kanadou 0:3. Do té doby vyhráli všech pět zápasů na turnaji. Jde o dosud poslední olympijskou medaili pro Tre kronor.
Karlsson k ní tehdy přispěl osmi body ze šesti utkání za čtyři góly a stejný počet asistencí. V bodování byl tehdy před ním jen americký útočník Phil Kessel rovněž s osmi body (5+3). V Pchjongčchangu 2018 skončili Švédové pátí a v Pekingu 2022 čtvrtí.
Vedle Landeskoga se na účast pod pěti kruhy těšili už od června také obránci Rasmus Dahlin (Buffalo) s Victorem Hedmanem (Tampa Bay) a útočníky Adrian Kempe (Los Angeles), William Nylander (Toronto) a Lucas Raymond (Detroit).
Nominace hokejistů Švédska
Olympijské hry v Miláně (11.-22. února)
Brankáři: Filip Gustavsson, Jesper Wallstedt (oba Minnesota/NHL), Jacob Markström (New Jersey/NHL).
Obránci: Rasmus Andersson (Calgary/NHL), Philip Broberg (St. Louis/NHL), Jonas Brodin (Minnesota/NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto/NHL), Gustav Forsling (Florida/NHL), Victor Hedman (Tampa Bay/NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh/NHL).
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey/NHL), Leo Carlsson (Anaheim/NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota/NHL), Filip Forsberg (Nashville/NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles/NHL), Gabriel Landeskog (Colorado/NHL), Elias Lindholm (Boston/NHL), William Nylander (Toronto/NHL), Elias Pettersson (Vancouver/NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh/NHL), Lucas Raymond (Detroit/NHL), Alexander Wennberg (San Jose/NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers/NHL).