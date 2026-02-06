Stalo se během úvodní přestávky za stavu 1:1. Záchod umístěný za šatnou se rozbil.
Několik švédských hráček se tak vydalo k soupeřkám, aby se zeptaly, zda si mohou ulevit na jejich toaletě. „Ne, to rozhodně ne,“ cituje odpověď Němek švédský web Expressen.
Náhradní řešení se nakonec našlo na až druhé straně haly, kde mají Švédky tréninkovou šatnu.
Kapitánka švédského týmu Anna Kjellbinová prohlásila, že na toaletu chodí během každé přestávky, protože „chce hrát s prázdným močovým měchýřem.“
Krizi s toaletou pořadatelé vyřešili před třetí třetinou. Němky do té doby odmítly pomoci dalším švédským hráčkám.
„Vlastně nás to trochu naštvalo,“ řekla autorka dvou gólů Lina Ljungblomová. Kjellbinová uvedla, že rozhodnutí soupeřek respektuje, ale že samy by se zachovaly nejspíš jinak. „Myslím, že bychom jim záchod půjčily,“ řekla.
Švédky nakonec porazily Německo 4:1 a připsaly si v olympijském turnaji první výhru.