Švédové otočili, proti Rusům na MS hrát nebudou. Podpořili tak i verdikt Norů

„Tre Kronor nenastoupí proti Rusku na nadcházejících mistrovstvích světa,“ uvedl Anders Larsson, předseda Švédského svazu ledního hokeje.
Před dvěma dny přitom vyvrátil bojkot, který podle něj nebyl cestou. Švédové potvrdili, že se rozhodnutí týká pouze zápasů s Rusy, nikoliv turnajů kompletně.
Rusové se po pátečním verdiktu Sportovního arbitrážního soudu (CAS) mají s okamžitou platností vrátit do mezinárodních soutěží, severská velmoc však podle Larssona nechtěla svůj postoj uspěchat.
„Nebylo pro nás důležité být první. Bylo pro nás samozřejmé, že po projednání s ostatními zeměmi, a zejména těmi severskými, přijmeme společné rozhodnutí,“ potvrdil usnesení šéf švédského hokeje.
To vše jen krátce poté, co v úterý se shodným verdiktem přišli i Norové.
„Norsko nebude hrát proti Rusku na mistrovství světa v roce 2027, a to s ohledem na současnou situaci a dosavadní informace. Ostatní skupinové zápasy budou odehrány podle plánu,“ stojí v prohlášení tamního svazu.
Seveřané už o svém aktuálním postoji informovali Radu Mezinárodní hokejové federace (IIHF).
„Naše stanovisko, že Rusko má být vyloučeno ze všech mezinárodních turnajů, dokud bude trvat válka na Ukrajině, zůstává nezměněno,“ potvrzují Norové.
Rozhodnutí učinili s ohledem na bezpečnost hráčů, realizačního týmu a jejich rodin.
„Domníváme se, že zápas proti Rusku by za současných okolností mohl vystavit naše hokejisty a náš štáb bezpečnostním rizikům. Naším hlavním zájmem je duševní zdraví, blaho a osobní bezpečnost našich hráčů,“ uvádí dále norské stanovisko.
Norové jsou pro květnový světový šampionát v Německu nalosováni do skupiny B v Düsseldorfu, kde se mají utkat s Českem, Spojenými státy, Kanadou, Slovenskem, Dánskem, Kazachstánem a Maďarskem.
V příštím roce budou obhajovat historický bronz, na který dosáhli letos ve Švýcarsku, když v souboji o třetí místo udolali 3:2 v prodloužení Kanadu.
S postojem nyní napodobují Finy, kteří v pondělí přišli s informací, že dávají dohromady skupinu zemí, jež se nebojí bojkotu.
„Jestli se Norsko, Finsko a Švédsko postaví zajedno a řeknou, že to tak nemůže být, Česko nemůže být výjimkou. Když nepojedou tyto evropské země, jsem přesvědčen o tom, že by výkonný výbor měl udělat stejné rozhodnutí,“ uvedl už dříve prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.
Finové a Norové se vyjádřili jasně, lze proto očekávat jejich spojení. Jaké další země se do vznikajícího bloku zapojí?