ONLINE: Slovensko - Švédsko 1:1. Srovnal Slafkovský, Seveřané ale stupňují tlak

Autor:
  12:15
V sobotu vrcholí dění olympijského hokejového turnaje ve skupině B, kde se bojuje o přímý postup do čtvrtfinále. Od 12.10 hrají Slováci proti Švédsku, v 16.40 na ně naváže duel Finska s domácí Itálií. Oba zápasy můžete sledovat v podrobných reportážích online.
Joel Eriksson Ek protlačil puk do sítě Samuela Hlavaje.

Joel Eriksson Ek protlačil puk do sítě Samuela Hlavaje. | foto: Reuters

Mika Zibanejad sráží u mantinelu slovenského obránce Martina Fehérváryho.
Alexander Wennberg pálí na Samuela Hlavaje.
Libor Hudáček střílí na švédskou branku.
Švédský gólman Jacob Markström zasahuje v utkání se Slovenskem.
10 fotografií

Asi málokdo čekal, že před posledními zápasy ve skupině budou mít nejlepší výchozí pozici v boji o přímý postup do čtvrtfinále Slováci.

ONLINE: Švédsko – Slovensko

Sledujte zápas podrobně

Ti totiž mají osud ve vlastních rukách, stačí jim proti Švédům získat jediný bod. Čeká je těžký úkol, ale když už dokázali zdolat Finy, tak proč by nemohli uspět i nyní?

Švédsko na úvod porazilo Itálii, pak ale padlo se severskými rivaly. Slováci tak mají šest bodů, Švédové i Finové tři. Kterýkoliv z týmů může skončit na první, druhé i třetí příčce.

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 12:10
Zápas probíhá
Švédsko : Slovensko 1 : 1
(1 : 1)
Góly:
7:17 J. Eriksson Ek (A. Kempe)
Góly:
8:59 J. Slafkovský (Š. Nemec, M. Gernát)
Sestavy:
J. Markström - O. Ekman-Larsson, V. Hedman - R. Dahlin, G. Forsling - E. Karlsson, P. Broberg - H. Lindholm - W. Nylander, J. Eriksson Ek, A. Kempe - L. Raymond, M. Zibanejad, G. Landeskog - F. Forsberg, E. Pettersson E., M. Johansson - R. Rakell, A. Wennberg, P. Holmberg - J. Bratt
Sestavy:
S. Hlavaj - Š. Nemec, M. Fehérváry - E. Černák, M. Gernát - P. Čerešňák, M. Marinčin - P. Koch - T. Tatar, A. Ružička, J. Slafkovský - P. Regenda , L. Cingel, M. Kelemen - L. Hudáček, D. Dvorský, O. Okuliar - A. Liška, M. Sukeľ, P. Cehlárik - S. Takáč

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 1:0

Přejít na online reportáž

Finové hrají na závěr skupiny s papírově nejslabším týmem. Itálie už ale ukázala, že umí potrápit i favority.

ONLINE: Finsko – Itálie

Sledujte zápas podrobně

Se Švédy zvládala držet vyrovnaný stav polovinu zápasu, proti Slovensku dokonce bojovala o body až do samého konce. Nakonec prohrála jen těsně 2:3.

Soustředí se ale primárně na osmifinále, do kterého v olympijském systému postupuje každý tým. A v něm se svěřenci Jukky Jalonena pokusí o zázrak.

Zimní olympijské hry 2026
14. 2. 2026 16:40
Finsko : Itálie
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.