Švédsko - Tunisko 5:1, jasná záležitost, favorit ukázal obrovskou ofenzivní sílu

Tunisané, kteří v kvalifikaci ani jednou neinkasovali, tentokrát udrželi nulu jen do sedmé minuty. A nakonec se jim doposud pevná defenziva naprosto rozpadla.
Brzy se trefil Ayari, na nějž po půl hodině hry navázal Isak. Afričané před přestávkou sice snížili zásluhou Rekika, na víc se ale nezmohli. Favorit byl lepší a především díky skvělému zakončení suverénně vyhrál.
Tunisko odehraje další zápas opět v mexickém Monterrey v sobotu proti Japonsku, Švédy čeká Nizozemsko v Houstonu.
Švédové jsou prvním týmem v historii, který postoupil na světový šampionát, aniž by v kvalifikaci vyhrál jediný zápas. Ve skupině skončili s pouhými dvěma body poslední za Švýcarskem, Slovinskem a Kosovem, ale díky Lize národů dostali šanci na reparát a tu v baráži proti Ukrajině a Polsku využili.
Tunisané se na minulém šampionátu postarali o senzaci, když porazili úřadující mistry světa z Francie. V africké kvalifikaci v deseti zápasech nedostali ani jeden gól, ale následná konfrontace s evropským fotbalem skončila katastrofou. V generálce před MS utrpěli pětibrankový debakl od Belgie a ani dnes to nebylo lepší.
Brankář Šamach v sedmé minutě vyběhl proti Isakovi, ale míč nedokázal uklidit do bezpečí. Následnou Gyökeresovu střelu mířící do odkryté branky ještě odvrátil obránce Talbí, ale Ayari z druhé vlny vypálil přesně. Fotbalista s tuniskými kořeny svůj čtvrtý gól v žlutomodrém dresu ani nijak moc neslavil, jen zvedl ruce a políbil trávník.
Po půlhodině Isak převzal míč hned za polovinou hřiště, navedl si ho na hranici šestnáctky a poslal ho ke vzdálenější tyči. Liverpoolský útočník a nejdražší hráč v historii Premier League si tak vylepšil nevýraznou sezonu, v níž velkou část jara strávil na marodce poté, co si v prosinci zlomil lýtkovou kost.
Ještě před přestávkou švédská obrana nechala hodně místa Rakikovi, jeho hlavička a první střela na branku vrátila Tunisany do hry. Obránce z Mariboru, který v mládí hrál za Nizozemsko, se vrátil do tuniské reprezentace po pěti letech, až když ji v lednu po fiasku na mistrovství Afriky převzal francouzský trenér Sabri Lamouchi.
Jeho protějšek Graham Potter po utkání přiznal, že v tom okamžiku měl obavy o výsledek. „V takové chvíli vždycky existuje nebezpečí, že zapomenete hrát svou hru. Ale věřil jsem, že když budeme dobře bránit, tak máme vpředu dvojici, která dokáže soupeři hodně ublížit,“ řekl anglický kouč, který mužstvo převzal až v říjnu uprostřed nepovedené kvalifikace.
Měl tím na mysli útočný tandem z Premier League Isak - Gyökeres, který se po změně stran opravdu výrazně prosadil. „Spolu toho zatím moc neodehráli, s přibývajícími minutami bude jejich souhra ještě lepší. Ale už dnes ukázali, že jsou na správné cestě,“ dodal Potter.
Po změně stran už góly stříleli jen jeho svěřenci. Isak měl velký podíl i na třetí brance. Po hodině hry vypíchl míč kapitánovi Schirímu a Gyökeres už měl snadný úkol. Útočník Arsenalu, jehož čtyři branky rozhodly baráž, je s 21 góly nejlepším střelcem současného kádru.
Střídající Svanberg hned po svém příchodu na hřiště a znovu s Isakovou asistencí vstřelil po 18 sekundách druhý nejrychlejší gól na mistrovství světa od náhradníka. Že zakončení nepředcházel ofsajd, potvrdil až videorozhodčí po delším zkoumání. Rozhozenou tuniskou obranu překonal Ayari v nastavení svým druhým gólem a opět z dálky.
7. Y. Ayari, 30. A. Isak, 59. V. Gyökeres, 86. M. Svanberg, 90. Y. Ayari
43. O. Reqíq
K. Nordfeldt - G. Lagerbielke, I. Hien, V. Lindelöf - A. Bernhardsson (90. D. Svensson), J. Karlström (83. M. Svanberg), Y. Ayari, G. Gudmundsson (64. E. Stroud) - B. Nygren (64. L. Bergvall), V. Gyökeres, A. Isak (90. A. Elanga)
M. Aš-Šámich - Y. Valery (72. M. Hadž Mahmúd), M. Tálbí, O. Reqíq, M. ben Hamída - R. Khedira (83. I. Garbí), A. Schirí (72. E. Achouri), A. bin Slímán (83. F. Šawát), H. Medžbrí, A. Abdí - I. Saad (72. S. Tounekti)
K. Sema, M. Svanberg, C. Starfelt, A. Elanga, T. Ali, V. Johansson, E. Smith, H. Ekdal, G. Nilsson, J. Zetterström, B. Zeneli, H. Johansson, E. Stroud, D. Svensson, L. Bergvall
S. Tounekti, M. bin Wanás, S. bin Hasan, Á. Arús, M. Nafátí, R. Šicháví, H. Mastúrí, C. Ajjárí, R. al-Lúmí, D. Brún, A. Dahmán, E. Achouri, M. Hadž Mahmúd, F. Šawát, I. Garbí
54. R. Khedira
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