Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

„Zbabělci, neodvážili se jít proti švýcarskému publiku, bylo to vážně ubohé,“ rozvášnil se Ivar Stenberg po porážce 1:3 od domácího celku.
Mladíkovi, který atakuje post jedničky na nadcházejícím draftu, se nepozdávala situace z 35. minuty, kdy útočník Timo Meier vystrčenou nohou trefil soupeře Oskara Sundqvista, který zůstal ležet na ledě, v útrobách stadionu se pak pohyboval na vozíku.
Experten rasar: "Domarskandal!"https://t.co/4XaIIeyC4H— SVT Sport (@SVTSport) May 28, 2026
„Rozhodcovský skandál,“ píší média v zemi.
Meierův faul totiž arbitři posoudili na menší trest a ani nezamířili k videu. V zápase už předtím udělili trest do konce utkání domácímu obránci Deanu Kukanovi, k dalšímu už nesáhli.
„Z mého pohledu se chovali velmi arogantně,“ poznamenal obránce Mattias Ekholm. „Snažil jsem se je přimět, aby si to šli prohlédnout. Ale nechtělo se jím, tím komunikace s nimi skončila.“
Lavička v čele s koučem Samem Hallamem nechápala. Navíc se domnívala, že přesilovku měl tým hrát i po zákroku u hrazení na Olivera Ekmana-Larssona.
„Je pozoruhodné, že z takových situací pak nedostaneme ani vteřinu početní převahy,“ podivoval se Ekholm.
Jeho tým přitom vedl 1:0, při přesilovce po Kukanově zkratu v podobě krosčeku na hlavu navíc zvyšoval díky ještě tehdy hrajícímu Sundqvistovi.
Zkrat obránce Deana Kukana ve čtvrtfinále se Švédskem:
Dean Kukan doesn't seem to like Ivar Stenberg. #MensWorlds pic.twitter.com/gS1uCgjqm8— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 28, 2026
Jenže po kontrole videa se proti Seveřanům obrátil i tento výrok sudích, kteří gól neuznali pro zjevný pohyb bruslí proti kotouči.
„Nevím, přišlo mi, že puk šel do branky od švýcarské hokejky,“ poznamenal Hallam. „Možná jen prokazuju svou neznalost, ale oni uznávají gól. A pak bez toho, aniž by Švýcaři nějak protestovali, se jedou podívat. To mě docela překvapuje.“
Na takový typ situace si nicméně týmy trenérskou výzvu brát nemohou.
„Nevím, viděl jsem to třikrát a přišlo mi, že mezi pukem a bruslí ještě byla hokejka obránce, ale asi jsem neviděl ty správné záběry, můžete mi pomoct?“ tázal se Ekholm. Reportéři mu pak vysvětlili, že na jedno ze záběrů se skutečně puk jako poslední dotýkal Sundqvistovy brusle: „Dobře, samozřejmě to bylo těžké, když vám v této situaci gól neuznají.“
Neuznaný gól Oskara Sundqvist v utkání se Švýcarskem:
Oskar Sundqvist scored here on the power play - but it was reviewed for a kicking motion.— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 28, 2026
The review showed it was kicked, but it was Moser's stick (that was kicked) that pushed the puck in.
Either way, ref said distinct kicking motion, so it's back to 1-0. #MensWorlds pic.twitter.com/2VTB21PwRE
Duel nakonec ztratili, když Švýcaři po počáteční nervozitě převzali iniciativu a nakonec ve vypjatém duelu zaslouženě zvítězili.
Švédové zapsali sedmé místo tak jako naposledy v roce 2000. Horší už byl jen šampionát v roce 1937 a také před pěti lety, kde velmoc poprvé v historii neprošla ze skupiny, tehdy ještě pod vedením kouče Johana Garpenlöva označovaného za toho nejhoršího.
Zdá se ale, že loučící se Hallam mu teď může konkurovat. Za čtyři roky u reprezentace posbíral „jen“ dva bronzy.
„Existují pádné důvody, proč Garpenlöv bývá vykreslován jako ten nejhorší. Neměl však stejné podmínky jako Hallam,“ rozebírá list Expressen. „Jeho předchůdce působil v době, kdy Rusko na šampionátech ještě bylo vítaným hostem, Hallam už se tomuto kolosu vyhnul. Dva bronzy navíc získal s hvězdnými týmy, od kterých se očekával postup do finále.“
To se nestalo a nyní ve Švédsku upozorňují i napětí mezi dosluhujícím hlavním koučem a svazovým šéfem Andersem Larssonem.
Obrazu šestačtyřicetiletého kouče nepomáhá ani přijímání porážek.
„Garpenlöv stál pevně, přijímal těžké otázky a nevyhýbal se kritice. Neuspěl, ale věděl, jak se chovat. Pro dobro Tre Kronor. Zato Hallam se tomu nikdy ani nepřiblížil. V paměti zůstane kvůli svým hádkám s novináři i experty v televizních přenosech něž kvůli tomu, co dokázal na lavičce. Býval podezřívavý a málokdy vstřícný. Značka Tre Kronor nikdy nebyla tak pošramocená, tak vzdálená od lidí. Na dně,“ líčí dál Expressen.
A podobně hovoří i jiné servery, švédský hokej se ocitl na dně a nikdy na tom nebyl hůř. Na druhou stranu má před sebou solidní budoucnost, když i Hallam hodně vytěžoval mladíky z úspěšné dvacítky.
Koneckonců současná krize se nevyčítá jen trenérovi, média zdůrazňují, že je na něj akorát nejvíc vidět. Vyčítají mu sice nízké zaujetí, obecně ale podle nich selhává přístup k fanouškům a chování na kdysi tak vážené půdě švédského hokeje.
„Pozice trenéra je ale celkově docela zastaralá,“ ozval se Hallam. „Jinde to nevypadá tak, že máte jednu zodpovědnou osobu, Kanada i USA sem přijíždějí s partou generálních manažerů, ti mají jasně rozdělené úkoly. Může to znít, jako bych chtěl zrušit vlastní funkci. Ale interně to říkám už dlouho, hokejový svět se velmi změnil. Snad dojde na modernizaci.“
Do důkladného hodnocení svého angažmá se i přes dotazy nepouštěl. Mluvil o těžkých momentech hlavně po olympiádě, kdy se podle něj vše „nafouklo“.
„Ale udělalo mě to lepším člověkem. Až tady z toho vylezu, budu se moc podívat lidem do očí a stát si za tím, co jsem udělal. A ostatní nechť si stojí za tím, co udělali oni.“
Švédsku věští zářnou budoucnost se skupinou nových hráčů, kteří prý leccos změní. Kteří budou schopní rok co rok bojovat o medaile.
Nejprve se ale tamní hokej musí vyhrabat ze dna, to už bude úkol nástupce Rikarda Grönborga.
Až pak může nyní poničená značka pomýšlet nad tím, kdo ji konečně poprvé od roku 2019 dovede k titulu světových šampionů.