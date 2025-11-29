Na takový pohled museli fanoušci čekat hodně dlouho. Konkrétně od ledna 2019.
Markéta Davidová s úsměvem dojíždí do cíle ženské štafety a radostně mává na své kolegyně, které jí nadšeně běží přivítat. Privilegium týmové radosti v cílovém prostoru, které je vyhrazeno jen třem nejlepším sestavám. V sobotu, v prvním závodě nové sezony, k nim Češky právem patřily.
Štafeta žen na 4x6 km v Östersundu
Podrobná reportáž
Jessica Jislová štafetu zkušeně a spolehlivě rozjela, Lucie Charvátová pak zvládla svou kritickou položku vestoje a perfektním během posunula Češky do čela. Tereza Voborníková ustála tlak nejlepších a Davidová při rozhodující poslední položce potvrdila bronzovou příčku.
Výkonu českého kvarteta se zkrátka v Östersundu téměř nemá co vytknout.
Úvod štafety i celé sezony skvěle střelecky zahájila Jessica Jislová. Tradiční rozjížděčka českých štafet nemusela ani jednou sahat po náhradním náboji a obě položky zvládla během 24 sekund. „Rozhodla jsem se, že si nebudu přidávat práci,“ komentovala s úsměvem své bezchybné představení s malorážkou.
Na trati to ale vlivem nemocí během přípravy už tak zářné nebylo – až 14. běžecký čas a 45 sekund ztráty na nejlepší znamenaly, že předávala Lucii Charvátové na devátém místě.
„Není to takové, jak bych si přála, ale vzhledem k tomu, čím jsem si prošla, asi přijatelné,“ hodnotila pro ČT Sport.
Charvátovou nasadili trenéři do druhého úseku s myšlenkami na to, že by mohla být na střelnici pod menším psychickým tlakem. A tato predikce vyšla Lukáši Dostálovi s Jakubem Procházkou náramně.
Na první položce musela jednou opravovat, stále ale držela páté místo s minimální ztrátou na čelo. Tu na trati smazala úplně a ke střelbě vestoje přijížděla ve čtveřici nejlepších. Tentokrát musela opravovat dvakrát, a opět jednou byla pod hrozbou trestného kola, když ji zbýval jediný rezervní náboj…
Tentokrát ale Charvátová kritický okamžik ustála a mohla pokračovat na trať jen 4 sekundy za vedoucí Rakušankou Hauserovou.
„První kolo jsem jela rozvážně, ale ty dvě střelby mi dodaly hodně energie,“ popisovala. Energii přetavila ve druhý nejrychlejší čas úseku, utrhla Hauserovou a předávala Tereza Voborníkové na prvním místě. V půlce závodu tak Češky vedly!
„Ani jsem nevěděla, že jedu první. Když jsem to pak na předávce zjistila, byl to pěkný pohled,“ zářila Charvátová.
Voborníkové ale svým výkonem s nadsázkou příliš radost neudělala. „Absolutně by mě nenapadlo, že budu vyjíždět jako první. Nebylo to moc příjemné, protože nejsem na takové pozice zvyklá,“ přiznala.
Na trati se potkala s Francouzkou Braisazovou-Bouchetovou a Italkou Vittozziovou, tedy jedněmi z nejrychlejších biatlonistek ve startovním poli. S takovou konkurencí se ale poprala statečně, stejně jako se dvěma chybami vleže.
Střeleckou chuť si spravila na stojce, kterou vyčistila bez zaváhání. Jen síly na trati už ji docházely a s nejlepším triem ztratila kontakt. „Jet sama poslední kolo bylo docela těžké.“
Davidové předala štafetu na čtvrtém místě se ztrátou 24 sekund na to třetí. Jak zvládne Davidová první ostrý start po jarní operaci ploténky? Dokáže i po zranění konkurovat na trati a na střelnici těm nejlepším? Už brzy se mělo ukázat, že bez problému.
Na trati držela své tempo a když první položku zvládla bezchybně, dostala se před chybující Rakušanku Andexerovou. Ta pak závěrečnou střelbu nezvládla v hlavě a musela na trestné kolo, zatímco Davidová ustála dvě dobíjení a mohla pádit za senzačním českým bronzem.
Připravujeme podrobnosti...