Český mužský tým odjel do Finska ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Mikuláš Karlík, Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček.
ONLINE: Vytrvalostní závod mužů na 20 km
Sledujeme v podrobné online reportáži.
Právě Mareček se z Čechů pouští ve čtvrtek do závodu jako první s číslem 13.
Pět míst za ním startuje Krčmář. Nejzkušenější z Čechů v minulé sezoně nezvládl vytrvalostní závod s méně než třemi chybami, což ho o výraznější výsledek připravilo. Ve čtvrtek má šanci dát na nepovedenou statistiku zapomenout.
Až za dalších devět minut jako šestatřicátý vyráží na trať Hornig. Ten skončil v hodnocení disciplíny jen o místo před Krčmářem, protože ani jemu se střelnici zvlášť nedařilo. Nejlepší výsledek zapsal hned na startu sezony, když byl v Östersundu po dvou chybách devatenáctý.
Mikyska absolvuje závod s číslem 49. Minulou sezonu stihl dva pohárové závody na 20 kilometrů a shodně v obou zastřílel s pěti chybami, takže od bodovaných příček byl daleko.
Klíč na nejdelší klání zatím nenašel ani Karlík, jehož střelecká bilance činila minulou sezonu 4, 6, 5, 4. Nejlépe dopadl právě v Kontiolahti, kde se jelo v závěrečném trimestru a kde díky svižnému běhu obsadil 39. příčku. Ve čtvrtek absolvuje závod v závěru startovního pole s číslem 82.
Minulou sezonu kraloval hodnocení vytrvalostních závodů Éric Perrot, který si posléze dojel i pro celkové vítězství ve Světovém poháru. Francouz vyhrál dvě ze tří klání – zvítězil v Novém Městě a při březnové zastávce v Kontiolahti. Na úvod sezony v Östersundu dojel desátý.
Že má pro nejdelší disciplínu vlohy, potvrdil i na olympijských hrách, kde bral stříbrnou medaili. Ve čtvrtek startuje s číslem 42.
V hodnocení disciplíny byl Perrotovi v předešlé sezoně nejblíže Johan-Olav Botn. Právě při prvním vytrvalostním závodě zimy v Östersundu zazářil Nor triumfem a je také v nejdelší disciplíně olympijským šampionem. Jistě plánuje podobný výsledek i tentokrát. Na trať vyráží jako osmatřicátý.
Na předních příčkách ve vytrvalostních závodech tradičně končí Sturla Laegreid jako velmi přesný střelec, na olympiádě šokoval díky bezchybné střelbě čtvrtým místem Olli Hiidensalo. Zapomínat nesmíme ani na Sebastiana Samuelssona, Quentina Fillona Mailleta nebo třeba Vetleho Christiansena.
Ve startovním poli chybí z favoritů Švéd Martin Ponsiluoma, kterému ale v cestě do Kontiolahti zabránily příjemné důvody – ve středu přivítali s Hannou Öbergovou na svět svého prvního potomka.