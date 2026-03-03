Světový pohár v biatlonu v Kontiolahti 2026: Program, český tým a kde sledovat

  12:34
Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními starty po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde je na programu šest disciplín. Kompletní program, českou nominaci i další informace najdete v následujícím přehledu.

Tereza Voborníková během hromadného závodu v Lenzerheide. | foto: Jaroslav Svoboda/Český biatlon

Program SP v biatlonu v Kontiolahti 2026

DatumČasZávodVýsledky
Čtvrtek 5. března17:05Vytrvalostní závod - ženy (15 km)
Pátek 6. března17:10Vytrvalostní závod - muži (20 km)
Sobota 7. března13:40Závod s hromadným startem - ženy (12,5 km)
Sobota 7. března15:40Štafeta mužů (4 x 7,5 km)
Neděle 8. března13:30Štafeta žen (4 x 6 km)
Neděle 8. března16:55Závod s hromadným startem - muži (15 km)

Česká nominace pro 7. kolo světového poháru:

Čeští biatlonisté absolvují klání v Kontiolahti s devíti závodníky. Muži pojedou v pěti, ženy budou ve čtyřech. K dispozici je bronzová medailistka z olympijských her Tereza Voborníková, chybí naopak Markéta Davidová, která kvůli opětovným potížím s vyhřezlou ploténkou ukončila sezonu.

Vedle Voborníkové, která byla před devíti dny třetí v závěrečném olympijském závodě s hromadným startem, jsou v nominaci také Jessica Jislová, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková.

Nominace českých biatlonistů na SP v Kontiolahti

Muži jsou ve stejném složení jako na olympijských hrách v Itálii. Vedle Michala Krčmáře jsou v nominaci Vítězslav Hornig, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík a Petr Hák. Kvůli zdravotním potížím chybí Jonáš Mareček.

Kde sledovat biatlonové závody SP v Kontiolahti?

Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.

Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.

Bodování závodů SP v biatlonu

  • V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
UmístěníBody
1.90
2.75
3.65
4.55
5.50
6.45
7.41
8.37
9.34
10.31
  • Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o 1 bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).

Poslední české úspěchy v Kontiolahti

V Kontiolahti dosáhli výrazných úspěchů Ondřej Moravec a Gabriela Soukalová. Z českého pohledu zůstává zlatým především rok 2015, kdy národní tým vybojoval čtyři medaile. Naposledy na finské trati zazářila Markéta Davidová, která si doběhla pro vítězství ve sprintu.

UmístěníDisciplínaSezona
1. místo Markéta Davidovásprint žen na 7,5 kmSP 2024/25
2. místo – Ondřej Moravecsprint mužů na 10 kmSP 2016/2017
1. místo – ČR (Vítková, Soukalová, Šlesingr, Moravec)smíšená štafetaMS 2015
2. místo – Gabriela Soukalováindividuální závod na 15 kmMS 2015
2. místo – Ondřej Moraveczávod s hromadným startem na 15 kmMS 2015
3. místo – Ondřej Moravecindividuální závod na 20 kmMS 2015
3. místo – Gabriela Soukalovásprint na 7,5 kmSP 2013/2014
