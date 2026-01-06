Program SP v biatlonu v Oberhofu 2026
Už ve čtvrtek se neplánovaně poběží sprinty žen i mužů. Ženy se původně měly na strat postavit až v pátek odpoledne, ale kvůli nepříznivé předpovědi se závod přesunul již na čtvrtek.
|Závod
|Vzdálenost
|Datum
|Čas
|Sprint muži
|10 km
|ČT 8. 1.
|11:30
|Sprint žen
|7,5 km
|ČT 8. 1.
|14:15
|Stíhací závod mužů
|12,5 km
|SO 10. 1.
|12:00
|Štafeta žen
|4 × 6 km
|SO 10. 1.
|14:25
|Štafeta mužů
|4 × 7,5 km
|NE 11. 1.
|11:00
|Stíhací závod žen
|10 km
|NE 11. 1.
|14:30
Česká nominace pro 4. kolo SP v biatlonu:
Pro závody v Oberhofu se v české nominaci objevují Tomáš Mikyska a Jessica Jislová. Pětadvacetiletý Mikyska se mezi elitou představí poprvé v sezoně, o šest let starší Jislová se vrací po poslední absenci v Le Grand Bornand.
Nominace:
Kde sledovat závody SP v biatlonu v Oberhofu?
Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport, Eurosportu a na oficiálních stránkách IBU.
Všechny závody můžete sledovat také na iDNES.cz v online reportážích.
Bodování závodů SP v biatlonu
- V individuálních závodech si body připíše 40 nejlepších závodníků.
|Umístění
|Body
|1.
|90
|2.
|75
|3.
|65
|4.
|55
|5.
|50
|6.
|45
|7.
|41
|8.
|37
|9.
|34
|10.
|31
- Od 10. místa, za které je 31 bodů, dostávají biatlonisté vždy o jeden bod méně než na předešlé příčce (11. místo 30 bodů, 12. místo 29. bodů až po 40. místo s 1 bodem).
Poslední české úspěchy v Oberhofu
|Jméno
|Umístění
|Disciplína
|Sezona
|Veronika Vítková
|3. místo
|Sprint žen
|SP 2017/2018
|Gabriela Soukalová
|1. místo
|Sprint žen
|SP 2016/2017
|Gabriela Soukalová
|1. místo
|Závod s hromadným startem
|SP 2016/2017
|Gabriela Soukalová
|2. místo
|Stíhací závod žen
|SP 2016/2017
|Michal Šlesingr
|2. místo
|Sprint mužů
|SP 2016/2017
|Eva Puskarčíková
|3. místo
|Závod s hromadným startem
|SP 2016/2017
|Puskarčíková, Soukalová, Landová, Vítková
|1. místo
|Štafeta žen
|SP 2014/2015
|Veronika Vítková
|1. místo
|Sprint žen
|SP 2014/2015
|Veronika Vítková
|2. místo
|Závod s hromadným startem
|SP 2014/2015