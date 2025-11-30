Biatlon ONLINE: V Östersundu se běží smíšená štafeta. Začíná Hornig

  14:24aktualizováno  14:24
Biatlonový Světový pohár ve švédském Östersundu pokračuje smíšenou štafetou. Češi v ní nastupují ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Jak si vedou? Sledujte od 16.40 hodin v podrobné online reportáži.

Markéta Davidová při posledním úseku závodu štafet na SP v Östersundu. | foto: AP

Olympijskou sezonu začaly české biatlonistky skvěle. Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Markéta Davidová oslavily ve včerejší klasické štafetě třetí příčku.

Jejich mužští kolegové byli sedmí.

Smíšená štafeta v minulé sezoně vybojovala stříbro na mistrovství světa v Lenzerheide. Oproti tomuto závodu trenéři učinili jednu změnu, Jislovou nahradila Davidová, která tehdy bojovala s vyhřezlou ploténkou.

Davidová bude stejně jako při sobotním úspěchu žen finišmankou, klání na čtyři šestikilometrové úseky rozběhne Hornig, po něm následuje Krčmář a Voborníková.

Češi běží s číslem devět a startují ze třetí řady. Jedničku mají Švédové, které zastupuje Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Linn Gestblomová a Hanna Öbergová. Dvojku vezou úřadující mistři světa z Francie, které reprezentuje Emilien Jacquelin, Eric Perrot, Justine Braisazová-Bouchetová a Lou Jeanmonntová.

Jak klání dopadne?

Sledujte online.

