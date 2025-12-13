Nejlepší výchozí pozici v sobotním závodě má Hornig, který startuje jako dvaadvacátý s odstupem minuty a devatenácti sekund na první místo.
ONLINE: Stíhací závod mužů na 12,5 km
Dění v Hochfilzenu sledujeme v podrobné reportáži.
Karlík musí na startu čekat dalších 31 sekund, Krčmář ještě o jednu déle. Oba vyráží do závodu na začátku páté desítky biatlonistů.
Hornig stíhací závod minulou neděli v Östersundu kvůli lehkému nachlazení vynechal, Karlík s Krčmářem se celé klání pohybovali na hraně třetí a čtvrté desítky.
Krčmář měl po jediné chybě na první položce šanci na slušný posun pořadím, ale dvěma trestnými koly na závěrečné střelbě příležitost zahodil. Nakonec se tak posunul pouze o tři místa. To Karlík nechal na střelnici celkem pět nesestřelených terčů a propadl se o sedm míst. Oba tak mají v druhém stíhacím závodě sezony co napravovat.
Vůbec poprvé v kariéře hájí první příčku ve stíhacím závodě Tommaso Giacomel. Italský vítěz sprintu si veze čtyři sekundy náskoku na Erica Perrota a Francouz pouhé dvě na třetího Philippa Horna. Největší hrozbou pro páteční trio nejlepších však bude Johan-Olav Botn, který startuje jako čtvrtý s devíti sekundami ztráty na Itala.
Zbylí biatlonisté už mají odstup více než 20 sekund, takže vedle vlastního běhu a bezproblémové střelby potřebují i zaváhání soupeřů před sebou, aby se mohli posunout na pódiové příčky.
Podaří se to někomu z nich? Sledujte v online reportáži.