Biatlon ONLINE: Světový pohár se znovu rozjíždí. Ženy čeká vytrvalostní závod

Jako první z českého kvarteta startuje do závodu Tereza Vinklárková s číslem 8. Na olympijských hrách předvedla ve vytrvalostním závodě parádní výkon, když s jedinou chybou obsadila 11. místo a výrazně tím vylepšila své kariérní maximum.
ONLINE: Vytrvalostní závod žen na 15 km
Sledujeme v podrobné reportáži od 17:05.
To si na olympiádě vylepšila bronzem z hromadného závodu také Tereza Voborníková. Důležitý základ pro svou medaili položila právě už ve vytrvalostním závodě, kde se dvěma omyly dokončila patnáctá. Ve čtvrtek startuje s číslem 18.
Lucie Charvátová si po skvostném úvodu sezony jistě myslela na hrách na lepší výsledky, než jakým bylo nejlépe 31. místo ve vytrvalostním závodě. Stále má ale ještě celý březen na spravení chuti. Startuje s číslem 55, vklíněná mezi Francouzku Braisazovou-Bouchetovou a Švédku Hannu Öbergovou, tedy v exkluzivní společnosti.
Jessica Jislová startuje s číslem 76. Na olympiádě byla ve vytrvalostním závodě až jednapadesátá. Po krátké nemoci se vrátila do sestavy pro štafetu, ve které přispěla k 5. místu v cíli a podle svých slov se na lyžích cítila nejlépe za hodně dlouhou dobu. Snad si tedy formu podržela i do Finska.
Vytrvalostní závod byl na programu také těsně před olympiádou, v Novém Městě ale absolvovaly biatlonistky pouze zkrácený (12,5 místo 15 kilometrů). Tehdy zvítězila právě Braisazová-Bouchetová o pouhou sekundu před svou krajankou Jeanmonnotovou. Z Češek byla nejlepší Voborníková na desáté příčce a skvělým 18. místem zazářila Ilona Plecháčová.
Braisazová-Bouchetová prožila hororové olympijské hry a potřebuje na ně rychle zapomenout povedeným závodem. Jeanmonnotová je sice neohroženou vládkyní celkového hodnocení Světového poháru, v Anterselvě se jí ale nepodařilo splnit sen o individuální zlaté medaili, a tak také ona by jistě uvítala vítězné rozptýlení.
Na skvělou formu z olympiády by rády navázaly další Francouzky Simonová a Michelonová. Vrátit se do top trojky hodnocení seriálu chce Norka Kirkeeideová, další medailistka z Itálie.
Čtvrteční závod rozhodne o vítězce malého křišťálového glóbu za disciplínu, ačkoliv mnoho dramatu se v tomto ohledu neočekává.
Nejblíže na vedoucí Jeanmonnotovou má Italka Wiererová, ta ale na olympiádě ukončila kariéru, Francouzku tak vyzývat nebude. Čtyřicet bodů za Jeanmonnotovou je Braisazová-Bouchetová, teoreticky ji tak ještě může ohrozit – vzhledem ke konzistenci vedoucí Francouzky by se ale jednalo o velké překvapení.