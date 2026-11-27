Mužské reprezentaci se úvodní závod sezony příliš nepovedl, na bodované umístění dosáhl pouze Michal Krčmář ve čtvrté desítce. Povedou si české ženy lépe?
ONLINE: Vytrvalostní závod žen na 15 kilometrů
Závod Světového poháru sledujeme v podrobné reportáži
Zkušenost z minulé sezony naznačuje, že šanci určitě mají. Březnový vytrvalostní závod ve stejném areálu biatlonistkám vyšel: Voborníková tehdy obsadila skvělé čtvrté místo a zbylé tři Češky se vešly do první třicítky.
Na rozdíl od březnového závodu tentokrát tvoří českou sestavu jedna biatlonistka navíc. Jako první vyráží na trať Jislová (startovní číslo 6), přesně o čtvrt hodiny později na ni naváže Charvátová (36).
Přibližně v polovině startovního pole figuruje debutantka Pavlů (51), za další tři a půl minuty přijde řada na Voborníkovou (58) a jako poslední odstartuje druhá česká novicka Jandurová (92).
„Oběma holkám (Jandurové a Pavlů) se povedly kontrolní závody ve Vuokatti a zaslouží si dostat šanci ve Světovém poháru. Je to odměna za práci, kterou odvedly během přípravy,“ komentoval sportovní ředitel Ondřej Rybář nominaci dvou nových závodnic do A-týmu.
Na startu nechybí loňská vítězka malého křišťálového glóbu i celého Světového poháru Lou Jeanmonnotová (52). Mezi tradiční hlavní vyzývatelky francouzské biatlonistky by měly patřit zejména Švédka Elvira Öbergová (56), Italka Lisa Vittozziová (42) nebo další Francouzka Julia Simonová (62).