Charvátová si závod pro 25 nejlepších biatlonistek Světového poháru a dalších pět, kterým se nejlépe podařila aktuální zastávka seriálu, užila naposled v závěru předminulé sezony v americkém Canmore, kde si ho vyjela předními výsledky v předešlých kláních.
ONLINE: Závod s hromadným startem žen na 12,5 km
Sledujeme v podrobné reportáži od 12:15.
Tentokrát si místo zasloužila díky 18. příčce v průběžném hodnocení Světového poháru. V kariéře má na kontě zatím pouze osm startů v hromadných závodech, přičemž nejlépe zvládla ten právě v Le Grand Bornand v prosinci 2019, kde po třech chybách na střelnici dojela jedenáctá.
To Davidová má na kontě hromadných závodů o poznání víc, jednou se v něm dokonce probojovala i na stupně vítězů. Start v tom nedělním si zajistila sprintem i stíhačkou v nejlepší dvacítce. V obou případech měla devátý nejrychlejší čas ze všech závodnic. Tratě ve francouzském středisku ji tak podle všeho svědčí a s porcí 12,5 kilometru by tak v neděli nemusela mít problém.
Voborníková se ve čtvrtečním sprintu blýskla bezchybnou střelbou, v sobotní stíhačce nechala z 20 terčů nesestřelené jen dva. Taková bilance by jí i v nedělním čtyřpoložkovém závodě mohla pomoci k dalšímu přednímu umístění. V hromadném závodu už dokázala být dvakrát osmá, zatím nikdy se ji nepodařilo zastřílet bezchybně.
První závod ve žlutém čísle tuto sezonu si v neděli vychutná před domácím publikem Lou Jeanmonnotová, která v sobotu dominovala stíhačce.
Malý křišťálový glóbus za disciplínu obhajuje Franziska Preussová. Němka zvládla sobotní stíhačku bezchybně, ideálně se tak naladila na nedělní závod.
Jako mistryně světa do závodu startuje Švédka Elvira Öbergová, která se v sobotu dokázala posunout o dvacet míst oproti startu.
Skvěle zatím zastávka ve Francii vychází Dorothee Wiererové – Italka skončila dvakrát třetí. Stěžovat si nemůže ani Suvi Minkkinenová, která se po výsledkovém propadu v Hochfilzenu vrátila do popředí šestým a druhým místem. A především v Le Grand Bornand ještě ani jednou neminula.