Biatlon ONLINE: V Le Grand Bornand se běží sprint. Jak si vedou Davidová a spol.?

V obou letošních sprintech byla z Češek nejlepší Lucie Charvátová. Ve Švédsku dojela čtrnáctá, v Rakousku třiadvacátá.
Charvátová se dnes představí jako sedmdesátá v pořadí, před ní jedou s pětadvacítkou Tereza Voborníková a se sedmapadesátkou Heda Mikolášová.
ONLINE: Sprint žen v Le Grand Bornand
Sledujte podrobnou reportáž.
Markéta Davidová běží s číslem 78, Tereza Vinklárková s 82. Ve startovní listině figuruje celkem 103 biatlonistek.
V Le Grand Bornand v předchozích dnech zrovna zimní podmínky nepanovaly, bylo nad nulou a sníh se nachází pouze na uměle připravených okruzích.
Vítězka úvodního sprintu Finka Suvi Minkkinenová má číslo 46, nejlepší z druhého Francouzka Lou Jeanmonnotová 56. Vedoucí žena Světového poháru Švédka Anna Magnussonová veze 66.
Jak závod dopadne?
Sledujte online.