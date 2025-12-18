Biatlon ONLINE: V Le Grand Bornand se běží sprint. Jak si vedou Davidová a spol.?

Autor:
  14:06aktualizováno  14:06
Po švédském Östersundu a rakouském Hochfilzenu se biatlonový Světový pohár přesunul do francouzského Le Grand Bornand. Na úvod programu se běží ženský sprint, do něhož nastupuje i pětice českých reprezentantek. Jak si vedou? Sledujte od 14.15 hodin online reportáž.

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

V obou letošních sprintech byla z Češek nejlepší Lucie Charvátová. Ve Švédsku dojela čtrnáctá, v Rakousku třiadvacátá.

Charvátová se dnes představí jako sedmdesátá v pořadí, před ní jedou s pětadvacítkou Tereza Voborníková a se sedmapadesátkou Heda Mikolášová.

ONLINE: Sprint žen v Le Grand Bornand

Sledujte podrobnou reportáž.

Markéta Davidová běží s číslem 78, Tereza Vinklárková s 82. Ve startovní listině figuruje celkem 103 biatlonistek.

V Le Grand Bornand v předchozích dnech zrovna zimní podmínky nepanovaly, bylo nad nulou a sníh se nachází pouze na uměle připravených okruzích.

Vítězka úvodního sprintu Finka Suvi Minkkinenová má číslo 46, nejlepší z druhého Francouzka Lou Jeanmonnotová 56. Vedoucí žena Světového poháru Švédka Anna Magnussonová veze 66.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.