Další umístění v elitní desítce měl velmi blízko, na poslední střelecké položce ale dvakrát minut. Vítězslav Hornig nakonec zakončil stíhací závod Světového poháru na 12. místě, z českých biatlonistů v Le Grand Bornand zaujal také Mikuláš Karlík, který poskočil o čtyřiadvacet pozic na 24. příčku. Mezi nejlepší třicítku se vměstnali také Michal Krčmář a Jonáš Mareček. Výhru si bezchybnou střelbou zajistil Johan-Olav Botn z Norska.
Pro Horniga šlo o druhou nejlepší stíhačku v kariéře, dlouho ale pomýšlel na překonání 11. příčky z Osla. Po první i druhé zastávce na střelnici odjížděl na páté pozici, po omylu na stojce držel sedmé místo. Dvě nepřesné rány při závěrečné palbě, kterou stihl za 16,5 vteřiny, ho ovšem posunuly mimo elitní desítku.

Stíhací závod mužů v Le Grand Bornand

Podrobná reportáž.

„Kdybych tam stál třeba pětadvacet sekund dopadne to ještě hůř, už jsem přijížděl na střelnici unavený. Nohy nebyly úplně v topu, ale dvě chyby jsou moc. Doufal jsem, že z toho vylovím lepší výsledek,“ komentoval Hornig pro ČT sport.

Skvělý závod má za sebou Karlík, který si 24. místem vylepšil kariérní maximum. Na střelnici zaváhal dvakrát, jeho běžecký čas byl ale 15. nejlepší. A tak výrazně poskočil kupředu ze startovní 48. pozice.

„Jsem moc spokojený. Tak nějak bych si představoval, abych jezdil každý závod. Určitě se chci od tohoto výkonu odpíchnout,“ hodnotil Karlík. „První chyba byla trochu rychlejší rána vleže, u stojky si nejsem úplně jistý. Ale jinak si myslím, že položky měly rytmus.“

V televizním rozhovoru přiblížil i situaci z posledního okruhu, kde nechtěně zlomil hůlku kolegovi Krčmářovi. „Moc se mu za to omlouvám!“ říkal smutně.

Přesto jeho kolega urval ještě o sekundu rychlejší běžecký čas. Krčmář si tak znovu mohl vyčítat především střelbu. Dva omyly vyrobil na úvodní stojce, i ze závěrečné položky musel na trestné kolo.

Celkově navíc strávil s malorážkou v ruce o 33 sekund více než Hornig. Nakonec finišoval na 27. místě, tedy o dvě příčky hůře než v pátečním sprintu.

Třicítku nejlepších uzavíral Mareček, který jako jediný z českých biatlonistů zvládl všechny položky bez chyby. Na trati ovšem zaostával, i proto se nakonec posunul vpřed jen o tři pozice.

Zajímavý průběh se odehrával také na čele závodu. Z top osmičky trefil všech dvacet terčů pouze Botn a s přehledem si doběhl pro třetí vítězství v sezoně.

Druhé místo po silném finiši urval Émilien Jacquelin. Domácího závodníka sice hnali francouzští fanoušci, ale také ho tížily tři chyby ze střelnice. Tam dvakrát zaváhal i třetí Johannes Dale-Skjevdal z Norska. Vítěz pátečního sprintu Vetle Sjaastad Christiansen se propadl na sedmou pozici.

SP v biatlonu v Annecy (Francie)

Stíhací závod:

Muži (12,5 km): 1. Botn (Nor.) 31:20,8 (0 tr. okruhů), 2. Jacquelin (Fr.) -17,6 (3), 3. Dale-Skjevdal (Nor.) -17,9 (2), 4. Perrot (Fr.) -18,3 (1), 5. Samuelsson -22,5 (4), 6. Ponsiluoma (oba Švéd.) -24,7 (3), ...12. Hornig -1:20,8 (3), 24. Karlík -2:09,2 (2), 27. Krčmář -2:12,2 (3), 30. Mareček (všichni ČR) -2:36,8 (0)

Průběžné pořadí (po 7 z 21 závodů): 1. Botn 510, 2. Perrot 372, 3. Samuelsson 348, 4. Giacomel (It.) 341, 5. Christiansen 304, 6. Laegreid (oba Nor.) 304, ...19. Hornig 140, 29. Krčmář 69, 37. Karlík 47, 55. Mareček 20, 71. Štvrtecký (ČR) 4

Hornig se dlouho držel s nejlepšími, ale v závěru chyboval. Stíhačku opanoval Botn

