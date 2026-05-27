Vyšší ceny, nižší příjmy. Svaz potvrdil, že SP ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou

Svaz od podzimu tušil, že se nepodaří udržet vyrovnaný rozpočet, ale zrušit lednovou akci už nemohl, protože by to vyšlo ještě dráž než ji uspořádat. Deficit plánují alpští lyžaři splatit v průběhu čtyř let z vlastních zdrojů, ostatních úseků by se to dotknout nemělo.
„Ty peníze se neztratily. My je rozhodně nehledáme, že bychom nevěděli, kde ty peníze jsou. Ten deficit není žádným protizákonným pochybením, prostě hospodaření akce nedopadlo podle plánu,“ prohlásil Trávníček. Potvrdil nedávnou informaci serveru SeznamZprávy, že rozpočet SP skončil v minusu zhruba 24 milionů korun.
Vyšší náklady vyplývaly mimo jiné z toho, že rozpočet vzhledem k požadavku Národní sportovní agentury musel vycházet z roku 2023 a nezohledňoval růst cen. Nižší příjmy byly zejména z prodeje vstupenek, kterému uškodil souběh s biatlonovým SP v Novém Městě na Moravě a neúčast slovenské hvězdy Petry Vlhové.
Zatímco v roce 2023 se na Slovensko prodalo 7000 víkendových balíčků, nyní jich bylo jen zhruba 600.
Lyžařský svaz tentokrát pořádal SP v alpském lyžování sám. Akci měl na starosti tehdejší předseda úseku alpských disciplín Ladislav Forejtek. „Původní plán byl, že budeme v plusu. Pak jsem viděl, že náklady rostou, několikrát jsme je redukovali. Ale něco zredukovat nemůžete, abyste dodrželi ten standard. Není to okresní přebor, je to v rámci (mezinárodní federace) FIS druhá nejprestižnější akce, kterou dělá. Je to rozjetý vlak. Pak můžete akorát říct, že tu akci zrušíte. Ta ztráta by byla mnohem větší, museli bychom toho spoustu zaplatit a neplatila by pojistka, kterou jsme uzavřeli na zrušení kvůli počasí,“ řekl.
Celkově pořadatelé počítali s přibližně 15 tisíci fanoušky denně, nakonec jich v sobotu přišlo osm až devět tisíc a v neděli ještě o něco méně. „Propad příjmů na vstupném byl mezi pěti až deseti miliony korun a pak se to řetězilo,“ uvedl Trávníček. Méně návštěvníků znamenalo nižší příjmy z prodeje merche i nižší tržby za občerstvení, z nichž měl svaz jako pořadatel podíl.
Celkově se náklady na pořádání lyžařského SP pohybovaly mezi 115 a 120 miliony korun. Stát prostřednictvím Národní sportovní agentury přispěl 55 miliony korun. Královéhradecký kraj po změně vedení poskytl o šest milionů nižší dotaci než na předchozí ročník.
Přestože lednový podnik SP skončil ztrátou, s jeho kvalitou včetně servisu pro závodnice byl svaz spokojený. „Povedlo se to, jak jsem to chtěl od začátku udělat. Samozřejmě ne s touhle ztrátou,“ poznamenal Forejtek.
Konkrétní výše ztráty se ukázala až v poslední době. „Dává se dohromady závěrečná zpráva, která bude popisovat vývoj, situaci a zjištění,“ uvedl Trávníček, jenž dnes o situaci informoval radu svazu. Závěrečná zpráva by měla být hotová příští týden před páteční konferencí svazu.
Tento vrcholný orgán bude projednávat rozpočet včetně řešení, jak se úsek alpského lyžování se ztrátou vyrovná. „Chceme ten rozdíl narovnat v příštích čtyřech letech. Musíme ho narovnat z volných finančních zdrojů. V prvním pořadí jsou budoucí výplaty z dividend, protože jsme spolumajitelé akciových společností. Případně půjčka. Řešení máme předjednáno, nejdříve ho představíme radě a konferenci. Ten rozpočet ho musí reflektovat. Pak je potřeba to zrealizovat. Ostatní úseky by dopad neměly zavnímat,“ naznačil Trávníček.
Světový pohár žen v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně je v předběžném kalendáři FIS znovu za tři roky. Šéf svazu Trávníček, který příští týden ve funkci skončí, by k jeho pořádání přistupoval obezřetně. „Kdybych měl být v té pozici dál a viděl bych, že se nemůžeme dostat na vyrovnaný rozpočet, tak bych nedoporučil konání akce,“ řekl.
Lyžařský svaz v uplynulé sezoně pořádal také SP v alpském snowboardingu. Závěrečná zpráva o jeho hospodaření by měla být hotová v červnu. Podobně jako u dalších významných sportovních akcí v jiných sportech NSA svazu zkrátila dotaci. Místo požadovaných více než 11 milionů korun na březnový podnik dostal 6,5 milionu korun.