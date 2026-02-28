Švýcarský den v Ga-Pa. Odermatt ovládl sjezd a 54. triumfem vyrovnal Maiera

Autor: ,
  13:50
Švýcar Marco Odermatt ovládl sjezd v Garmisch-Partenkirchenu a s 54 výhrami ve Světovém poháru se mezi lyžaři posunul na třetí místo historického pořadí. Na sjezdovce Kandahar v prvním závodě po olympijských hrách zvítězil s náskokem čtyř setin sekundy před krajanem Alexisem Monneym. Třetí byl další švýcarský reprezentant Stefan Rogentin se ztrátou 98 setin.
Fotogalerie3

Marco Odermatt na trati sjezdu v Ga-Pa. | foto: AP

Švýcar Franjo von Allmen, který na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo ovládl sjezd a superobří slalom, obsadil šestou příčku. Za Odermattem, jenž na olympiádě na zlato nedosáhl a byl druhý v obřím slalomu a třetí v super-G, zaostal o 1,47 sekundy.

„Rozhodně jsem to bral jako odvetu (za olympiádu),“ citovala agentura AP Odermatta. „Jel jsem příliš agresivně a došly mi síly. Měl jsem jet víc v klidu,“ přidal Von Allmen.

Odermatt se na třetí příčce historického pořadí dotáhl na Hermanna Maiera. Na druhém místě je s 67 výhrami jiný Rakušan Marcel Hirscher, v čele je Švéd Ingemar Stenmark s 86 triumfy.

Absolutní rekordmankou je Američanka Mikaela Shiffrinová se 108 výhrami.

„Když jsem byl malý, tak můj vzor byl vždycky Didier Cuche. Ale vyrovnat Hermanna je také skvělé,“ uvedl Odermatt.

V této sezoně Odermatt zaznamenal deváté vítězství a míří za pátým celkovým triumfem ve Světovém poháru. V čele průběžného pořadí má náskok 687 bodů před Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.

Osmadvacetiletý Odermatt má na dosah také třetí triumf v hodnocení sjezdu, které vede o 175 bodů před Von Allmenem. Do konce sezony jsou v plánu už jen dva sjezdy v Courchevelu a Kvitfjellu.

Světový pohár ve sjezdovém lyžování

Garmisch-Partenkirchen (Německo)

Muži - sjezd: 1. Odermatt 1:47,57, 2. Monney -0,04, 3. Rogentin (všichni Švýc.) -0,98, 4. Kriechmayr (Rak.) a Franzoni (It.) oba -1,20, 6. Von Allmen (Švýc.) -1,47.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Odermatt 610, 2. Von Allmen 435, 3. Paris 325, 4. Franzoni 274, 5. Schieder (všichni It.) 251, 6. Kriechmayr 222, ....54. Zabystřan (ČR) 5.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 38 závodů): 1. Odermatt 1485, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 798, 3. McGrath (Nor.) 694, 4. Meillard (Švýc.) 683, 5. Von Allmen 664, 6. Kristoffersen (Nor.) 655, ...34. Zabystřan 168.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.