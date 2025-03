Böovi se s Novým Městem loučí druhým místem, Češi ve štafetě střelecky propadli

Ve stejném složení Češi nastoupili na nedávném mistrovství světa v Lenzerheide, kde obsadili šestou příčku, čímž vyrovnali nejlepší výsledek v této sezoně z Anterselvy.

Že tentokrát takové pozice neatakují, bylo jasné poměrně brzy.

První úsek Mikyskovi ještě vyšel na výbornou. Dobíjel jen jednou vestoje a když předal štafetu Hornigovi, u jeho jména svítilo třetí místo.

„Bylo to fajn,“ usmíval se v rozhovoru pro Českou televizi. „I když poslední kolo jsem celkem vytuhl a měl jsem toho dost. Možná jsem si měl ještě sundat čelenku, protože jsem byl přehřátý.“

Jeho kolegové se po dojezdu už moc neusmívali.

Michal Krčmář běží mužskou štafetu v Novém Městě na Moravě.

Hornig se už vleže jen těsně vyhnul trestnému kolu, vzhledem k chybujícím soupeřů, ale stále držel třetí místo. Vestoje ho ovšem 150 metrů navíc neminulo a propadl se až na jedenáctou pozici.

„Nezvládl jsem to. Zkazil jsem celou štafetu,“ vyčítal si. „I na trati jsem se protrápil, v nohách to už nebylo. Neměl jsem ani sílu to do kopců tahat. Bylo to ode mě celé utrápené a projevilo se to i na střelnici.“

Nejrychlejší běh a střelba Běh: 1. Francie 1:08:48, 2. Norsko + 22,4, 3. Německo +24,8… 7. Česko +2:23,6 Střelba: 1. Francie 4:06,7, 2. Ukrajina 4:18,0, 3. Kazachstán 4:41,8… 14. Česko 6:10,9

I Mareček na třetím úseku střelecky chyboval. Druhé trestné kolo na konto českého týmu přidal vleže a vestoje potřeboval na pět terčů tři náhradní náboje.

Finišmana Krčmáře vyslal do závodu na jedenácté příčce. Ani nejzkušenějšímu členovi týmu se s malorážkou nevedlo. Ležku sice zvládl bezchybně, vestoje však i on přidal trestné kolo. Z položky odjel jako jedenáctý, v posledním okruhu předjel štafetu Bulharska a byl desátý.

Drama na poslední střelbě

Když Krčmář se ztrátou 5:46 minuty mířil na tradičně zaplněný stadion Vysočina Areny, v cíli se už dávno radovali Francouzi.

O vítězství se strhla obrovská bitva. Polovinu závodu si sice Norové počínali suverénně. Díky Martinovi Uldalovi a Tarjei Böovi měli po druhé předávce na druhou Francii náskok více než šestnácti sekund.

Francouz Quentin Fillon Maillet (vlevo) zahajuje čtvrtý úsek mužské štafety v Novém Městě.

Jenže Sturla Holm Laegreid musel vleže sáhnout po dvou náhradních nábojích, čímž dal šanci Francouzům, aby se dotáhli.

Do poslední úseku vjížděli Johannes Bö a Quentin Fillon Maillet takřka bok po boku a i po svých prvních střelbách se drželi u sebe.

Poslední položka tak nabídla drama. Které vyvrcholilo naprosto dvěma odlišnými výkony.

Zatímco Francouz rychle na první pokus sestřelil všech pět terčů, Johannes Bö se trápil a musel na jedno trestné kolo.

Cílem Francouzi projeli s náskokem 1:26 minuty a připsali si páté vítězství ve štafetě v sezoně.

Johannes Bö, který po sezoně končí spolu se svým bratrem Tarjeiem kariéru, si i přes druhé místo závěrečný okruh užil. Diváci ho hnali a tribuna ho vytleskala. V cíli před ním smekli i vítězové.

Třetí byli s mankem 2:45 minuty Ukrajinci, čtvrtí se ztrátou 2:57 Němci a pátou pozici obsadila s odstupem 4:07 minuty rakouská štafeta.