Nadějný úvod, v závěru však dvě trestná kola Charvátové. Češky byly doma osmé

Češkám se v letošní sezoně ve štafetách nejvíce vedlo v prosinci v Hochfilzenu, kde byly osmé.

V Novém Městě se zprvu zdálo, že umístění překonají. Vždyť ještě před poslední střelbou Charvátová figurovala na šesté pozici a na páté místo ztrácela 18 sekund.

ONLINE Závod jsme sledovali podrobně

Poslední střelba se jí však vůbec nevyvedla. Musela na dvě trestná kola a naděje na nejlepší výsledek v sezoně se rozplynula. Na vítězné Francouzky ztratily z osmého místa 3:07 minuty.

Na prvních dvou úsecích excelovaly Jislová a Voborníková.

Ani jedna střelecky nechybovala. První jmenovaná úsek dokončila jako třetí s mankem 16 sekund na vedoucí Francii. Voborníkové rovněž patřila poslední pódiová pozice s mankem 47 sekund na stejnou zemi.

„Při nástřelu jsem se trápila,“ líčila přitom Jislová v České televizi. „Jsem ráda, že jsem se tím nenechala rozhodit, protože vítr byl ošidný. Jsem za to hrozně ráda.“

Voborníková si jen postěžovala, že její výkon na trati nebyl ideální a s jedenáctým běžeckým časem spokojená nebyla. „Na trati se mi nedařilo. Bohužel. Když jsem viděla, co se mi děje v prvním sjezdu, tak jsem musela na střelnici střílet takhle,“ dodala.

Ilona Plecháčová běží ženskou štafetu v Novém Městě na Moravě.

Teprve osmnáctiletá Plecháčová po excelentních výkonech svých předchůdkyň neměla jednoduchou pozici. Už před startem líčila, že je nervóznější než při nedávném juniorském mistrovství světa, kde získala tři medaile.

Česká naděje ale při premiéře ve Světovém poháru obstála. Vleže dvakrát dobíjela, vestoje jednou, ve svém úseku měla čtrnáctý nejrychlejší běžecký čas.

Finišmanku Charvátovou vyslala do závěrečné části na šesté pozici se ztrátou 2:05 minuty na Francouzky.

Nejrychlejší běh a střelba Běh: 1. Francie 1:03:42, 2. Norsko +1,8, 3. Německo +26,8,… 8. Česko +1:50 Střelba: 1. Francie 4:07, 2. Švýcarsko 4:08, 3. Německo 4:17,… 7. Česko 4:31

Původně místo Charvátové měla končit Markéta Davidová. Ta se v Novém Městě vrátila do elitního seriálu po bezmála tříměsíční pauze 52. místem v pátečním sprintu. Dopoledne však kouč Lukáš Dostál původní nominaci opravil: „Markéta Davidová se necítí dobře, bude tedy finišovat Lucie Charvátová.“

I té se zprvu dařilo a po jednom dobíjení vleže dál jela šestá. Závěrečná střelba se jí však vůbec nepovedla.

„Od holek to bylo skvělé. Rozjely to nádherně. Mohla jsem navázat. Ale propadla jsem se,“ hodnotila. „Na poslední položku jsem přijela dost unavená. Kdybych to udržela aspoň na jednom kole, mohla s holkami jet.“

Francouzky stylem start-cíl

Zatímco mužské klání nabídlo o vítězství drama. Tentokrát byla situace už dlouho dopředu víceméně jasná.

Francouzky ve složení Lou Jeanmonnotová, Sophie Chauveauová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová naprosto vládly.

Francouzka Julia Simonová finišuje na prvním místě v ženské štafetě v Novém Městě na Moravě.

Během osmi položek potřebovaly jen pět náhradních nábojů. Na první předávce vedly o 10 sekund, na druhé už o 44, na třetí o 46 a v cíli měly k dobru na druhé Norky 25 sekund. Radovaly se tak ze čtvrtého triumfu v sezoně.

Ani o další pozice na stupních se nevedl boj. Druhé Norky, které potřebovaly jedenáct náhradních nábojů, měly k dobru 22 sekund na třetí Němky.

Čtvrté byly s mankem 1:36 minuty Švýcarky, páté s mankem 2:29 Rakušanky.