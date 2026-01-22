Biatlon ONLINE: Elita zpět v Česku. Muži běží vytrvalostní závod v Novém Městě

Elitní biatlonový seriál se do Vysočina Arény vrací po necelém roce. Letošní díl Světového poháru je zároveň generálkou na olympijské hry, které začínají v Itálii za dva týdny.
ONLINE: Zkrácený vytrvalostní závod mužů na 15 km
Závod v Novém Městě na Moravě sledujeme v podrobné reportáži
Česká pětice biatlonistů v dnešním vytrvalostním závodu je shodná s olympijskou nominací. Jako první startuje Karlík (číslo 21), následují postupně Krčmář (30), Hornig (36), Mikyska (47) a nakonec Hák (80), pro kterého jde o první závod ve Světovém poháru v této sezoně.
Na Vysočinu se tentokrát nesjela kompletní světová špička, někteří biatlonisté v rámci olympijských příprav Nové Město vynechávají. Z top reprezentací se to týká hlavně Norů, kterým chybí například Johannes Dale-Skjevdal nebo Vetle Sjaastad Christiansen. Většina nejlepších však před českými fanoušky poběží.
Velkým favoritem je Ital Tommaso Giacomel (42), lídr Světového poháru. Mezi jeho největší vyzyvatele by měli patřit Francouz Eric Perrot (52) či Švéd Sebastian Samuelsson (48). Vysoké ambice bude mít také Johan-Olav Botn (38), který vede průběžné pořadí disciplíny a na rozdíl od řady reprezentačních kolegů v Novém Městě nechybí.
Jak si favorité povedou? A jak do celkových výsledků promluví čeští biatlonisté, které požene natěšená a tradičně bouřlivá kulisa?
Sledujte online.