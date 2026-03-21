Tereza Voborníková startuje po povedeném sprintu z desáté příčky minutu a šest sekund za vítěznou Hannou Öbergovou. Česká jednička zatím v této sezoně nepředvedla čistou stíhačku a v sobotu má poslední možnost si tuto dílčí statistiku odškrtnout.
ONLINE: Stíhací závod žen na 10 km v Oslu
Sledujeme v podrobné reportáži.
Na první dvě stíhačky sezony by při té poslední ráda navázala Lucie Charvátová. Té úvod sezony vyšel perfektně a v Östersundu slavila po dvou chybách šestou příčku, v Hochfilzenu byla se stejnou bilancí patnáctá. K takovému výsledku má v sobotu dobrou výchozí pozici, startuje jako dvacátá a do první desítky to nemá ani půl minuty.
Třetí Češkou na startu je Tereza Vinklárková, která zatím nejlepší stíhačku zajela letos v Ruhpoldingu, když byla s jedinou chybou třiatřicátá. Ze 44 místa na startu bude mít v sobotu posun složitější, přesto – první třicítka je vzdálená jen 23 sekund. A ve svém pravděpodobně posledním závodě kariéry by Vinklárková ráda ještě jedno životní maximum pokořila.
Souboj o malý křišťálový glóbus za stíhačku nabídne nejspíš ještě velmi napínavou bitvu, do které se potenciálně může zapojit až čtveřice závodnic.
Nejlépe je na tom Suvi Minkkinenová, která vede hodnocení o 20 bodů před Lou Jeanmonnotovou. Finka ale startuje až z 11. místa a na Francouzku ztrácí přes 20 sekund. Samozřejmě nejjistější pro Minkkinenovou bude, když vyhraje. Stačilo by totiž, kdyby byla třetí a Francouzka první, aby o malý glóbus přišla.
Jeanmonnotová potřebuje skončit před Finkou minimálně o dvě místa, pokud by ale například jen obhájila svou šestou pozici ze sprintu, Minkkinenová už by musela být alespoň 16., aby Francouzka na glóbus dosáhla.
A pak jsou tady ještě Hanna Öbergová a Lisa Vittozziová. Obě potřebují vítězství a velmi výrazné zaváhání soupeřek, aby jim útok na glóbus vyšel, ale Sturla Laegreid se v pátek také prodral k triumfu v hodnocení sprintu ze čtvrtého místa…
Poslední stíhací závod sezony sledujte od 13:45 v podrobné reportáži.