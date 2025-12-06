Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Östersundu. Z Čechů začíná Mareček

Pro muže jde o druhý individuální závod sezony. Ve středečním vytrvalostním klání byl z Čechů nejlepší Hornig, který se dvěma chybami obsadil devatenácté místo. Krčmář byl třicátý, Mikuláš Karlík 54. a Jonáš Mareček 63.
ONLINE: Sprint mužů v Östersundu
podrobná reportáž od 16:30
Do sprintu se pustí o jednoho reprezentanta víc, s číslem 47 vyrazí Jakub Štvrtecký.
Jako první jde na řadu s číslem 17 Mareček, Hornig má šestadvacítku, Krčmář čtyřicítku a Karlík jedenaosmdesátku.
Ve startovní listině figuruje 103 biatlonistů. Klání zahajuje Američan Paul Schommer. Obhájce malého glóbu v této disciplíně, Nor Johannes Thingnes Bö, už ukončil kariéru, jeho krajan a druhý muž z minulé sezony Sturla Holm Laegreid startuje jako 46., třetí Francouz Emilien Jacquelin jako 62.
Jak klání dopadne?
Sledujte online.