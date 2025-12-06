Biatlon ONLINE: Sprint mužů v Östersundu. Z Čechů začíná Mareček

Biatlonový Světový pohár ve švédském Östersundu pokračuje mužským sprintem. Nastoupí do něj pětice českých reprezentantů včetně Michala Krčmáře či Vítězslava Horniga. Jak si vedou? Sledujte od 16.30 hodin v podrobné online reportáži.

Michal Krčmář na trati individuálního závodu v Östersundu. | foto: Petr Slavík/Český biatlon

Pro muže jde o druhý individuální závod sezony. Ve středečním vytrvalostním klání byl z Čechů nejlepší Hornig, který se dvěma chybami obsadil devatenácté místo. Krčmář byl třicátý, Mikuláš Karlík 54. a Jonáš Mareček 63.

ONLINE: Sprint mužů v Östersundu

podrobná reportáž od 16:30

Do sprintu se pustí o jednoho reprezentanta víc, s číslem 47 vyrazí Jakub Štvrtecký.

Jako první jde na řadu s číslem 17 Mareček, Hornig má šestadvacítku, Krčmář čtyřicítku a Karlík jedenaosmdesátku.

Ve startovní listině figuruje 103 biatlonistů. Klání zahajuje Američan Paul Schommer. Obhájce malého glóbu v této disciplíně, Nor Johannes Thingnes Bö, už ukončil kariéru, jeho krajan a druhý muž z minulé sezony Sturla Holm Laegreid startuje jako 46., třetí Francouz Emilien Jacquelin jako 62.

Jak klání dopadne?

Sledujte online.

